São Paulo busca reforços no mercado e Victor Sá chega sem custos

O jogador Victor Sá chega ao São Paulo sem custos e a intenção é que a assinatura aconteça em breve. O clube está buscando jogadores livres ou que possam chegar por empréstimo com salários compatíveis.

O jogador Victor Sá , que estava emprestado ao Krasnodar da Rússia, chega ao São Paulo sem custos no final do mês. A intenção é que a assinatura aconteça em breve após acordos entre a diretoria e representantes do jogador.

O clube paulista precisa de reforços e está buscando jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo com salários compatíveis com a realidade financeira do clube. Em abril, o Flamengo chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação. Victor Sá estava emprestado ao Krasnodar entre 2022 e 2024 e seu contrato termina na metade deste ano. O São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado, incluindo um ou dois zagueiros e um meia.

A estratégia do clube é buscar jogadores livres ou que possam chegar por empréstimo, como feito na última janela de transferências. Além disso, a atuação de Bobadilla no Paraguai pode manter a tradição de destaque do São Paulo em Copas. O clube está trabalhando para manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências, buscando jogadores que se encaixem na realidade financeira do clube





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