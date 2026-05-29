São Paulo aprova novo piso salarial estadual com vigência a partir de 1º de junho

Governador Tarcísio sanciona lei que estabelece novo piso para 70 categorias, ajustado ao custo de vida e à demanda de mão de obra, apesar do crescente endividamento familiar na região.

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou na quinta‑feira (28) a lei que estabelece novo piso salarial estadual, com vigência a partir de 1º de junho.

A medida substitui o antigo piso, criado em 2007, que possibilitava remunerações acima do salário‑mínimo nacional para trabalhadores paulistas. O novo cálculo adotará parâmetros que consideram tanto a demanda de mão‑de‑obra quanto o custo de vida regional, reconhecendo as particularidades do mercado de trabalho do estado.

Em 2023, um projeto de lei unificou o piso estadual para setenta categorias profissionais que não dispõem de salário‑mínimo definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo sindical, garantindo maior equidade salarial para grupos historicamente vulneráveis. A abrangência da nova norma inclui uma diversidade de funções, entre elas trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência, serventes, trabalhadores agropecuários, auxiliares de serviços gerais, vendedores, garçons, motoboys, pedreiros, encanadores, pintores, operadores de telemarketing e profissionais de limpeza e conservação.

Cada categoria terá seu piso reajustado de acordo com índices específicos de inflação e de custo de vida, de forma a preservar o poder de compra dos trabalhadores frente ao aumento geral de preços. O Estado de São Paulo estima que a atualização salarial trará benefícios significativos para mais de três milhões de trabalhadores formais, contribuindo para a redução das disparidades salariais e estimulando a demanda interna.

Entretanto, a implementação do novo piso ocorre em um contexto de crescente endividamento das famílias paulistas. Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP) apontam que o índice de inadimplência familiar atingiu 72,9% em abril, o maior nível registrado nos últimos três anos, afetando 3,28 milhões de domicílios na capital.

Especialistas atribuem esse cenário ao impacto da inflação de março, que elevou fortemente os preços de alimentos e combustíveis, além de pressões adicionais decorrentes do conflito no Oriente Médio. Para muitos lares, o crédito emergencial tornou‑se a única alternativa para financiar despesas cotidianas, situação que pode limitar a efetividade do reajuste salarial ao não ser acompanhada de medidas de controle de custos e de apoio ao consumo responsável.

O governo estadual afirma que continuará monitorando a situação macroeconômica e avaliará políticas complementares, como a ampliação de linhas de crédito com juros reduzidos e programas de educação financeira, a fim de garantir que o aumento do piso tenha impacto positivo real na qualidade de vida dos trabalhadores paulistas





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