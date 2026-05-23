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São Paulo 1x0 Botafogo: Artur desperdiça chance no primeiro tempo

Esportes/Fútbol News

São Paulo 1x0 Botafogo: Artur desperdiça chance no primeiro tempo
São PauloBotafogoArtur
📆5/23/2026 8:48 PM
📰Lance!
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Artur (São Paulo) desperdiçava em dois momentos clara chances de gol, mas Luciano (São Paulo) conseguiu marcar o golo no final de jogo, garantindo o triunfo dos visitantes.

Artur ( São Paulo ) sofre uma falta no campo adversário e a chance é desperdiçada por Alan Franco ( São Paulo ), que encolhe a cabeça e o gol, na saída para o lado direito da pequena área.

Artur recebe o cruzamento subsequente após escanteio e é quase o autor do golo, pois Jonathan Calleri (São Paulo) afasta para fora, com finalização com o pé direito do lado esquerdo da área após escanteio. A jogada é contorna e, em seguida, Vitinho (Botafogo) comete falta, colocando Lucas Ramon (São Paulo) em posição de gol, mas a finalização é bloqueada. Santiago Rodríguez (Botafogo) sofre falta no campo defensivo e, em seguida, Nahuel Ferraresi (Botafogo) também sofre falta no campo defensivo.

No final de jogo, Luciano (São Paulo) marca o gol, finalizando com o pé esquerdo de muito perto para o centro do gol, e o São Paulo lidera o placar com o Botafogo, aos pés

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São Paulo Botafogo Artur Falha Gol Atualização

 

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