São João de Meriti lança concurso de decoração de ruas para a Copa do Mundo 2026 com prêmios de até R$ 10 mil

A Prefeitura de São João de Meriti promoverá um concurso gratuito para estimular moradores a decorarem ruas, avenidas ou comunidades com a temática da Copa do Mundo de 2026. A iniciativa visa resgatar tradições, integrar a população e valorizar a cultura local, com premiação de R$ 10 mil para a melhor decoração. As inscrições vão até 5 de junho e a votação será popular.

A Prefeitura de São João de Meriti anunciou a realização de um concurso gratuito que tem como objetivo mobilizar os moradores a decorarem suas ruas com a temática da Copa do Mundo de 2026.

A ação, denominada 'São João de Meriti na Copa 2026', busca resgatar a tradição de embelezar os logradouros durante o período do mundial, promover a integração entre os munícipes, valorizar a cultura local e estimular o turismo. As inscrições, que podem ser feitas até o dia 5 de junho por meio de um link específico, são abertas a ruas, avenidas ou comunidades, desde que tenham um representante maior de 18 anos responsável.

A classificação, que irá até a quinta colocada, será feita preferencialmente por votação popular, com resultados divulgados após o início da Copa. O primeiro lugar receberá um prêmio de R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil, o terceiro R$ 3 mil, o quarto R$ 2 mil e o quinto R$ 1 mil.

O prefeito Léo Vieira destacou a importância de reviver o sentimento de torcida e de orgulho pela cidade e pelo país, enquanto o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, enfatizou a criatividade e a arte dos meritienses que serão evidenciadas pela competição. A portaria que estabelece as regras foi publicada na semana anterior, definindo que a decoração deve respeitar os espaços públicos e privados e valorizar o espírito esportivo, o lazer e o embelezamento urbano temporário





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