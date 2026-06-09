São João de Caruaru 2026: Wesley Safadão e Xand Avião são os artistas mais bem pagos

A programação do São João de Caruaru em 2026 é extensa, com apresentações musicais que começarão no dia 30 de maio e se estenderão até 27 de junho. O evento tem como tema ‘Tecido de tradições, costurando gerações’ e selecionou artistas como Wesley Safadão e Xand Avião, além de nomes de gêneros alternativos à região, como o sertanejo, representado pelas duplas Matheus & Kauan, Luan Santana e João Bosco & Vinícius. Os artistas mais famosos da festa são os que receberam os maiores cachês, com o maior sendo o cantor cearense Wesley Safadão, seguido pelo grupo À Vontade e pelo forrozeiro Nattan.

Está com uma programação extensa em 2026, com apresentações musicais que começaram no dia 30 de maio e se estenderão até 27 de junho. Com o tema ‘Tecido de tradições, costurando gerações’, o evento selecionou desde artistas que já são figurinhas carimbadas da festa, como Wesley Safadão e Xand Avião, até nomes de gêneros alternativos à região, como o sertanejo, representado pelas duplas Matheus & Kauan, Luan Santana e João Bosco & Vinícius.

Os nomes mais famosos da festa são, por sinal, os que receberam os maiores cachês. O maior dentre as atrações previstas é o de, no valor de 1,5 milhão de reais. O cantor cearense é seguido pelo grupo À Vontade — formado por Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo –, que recebeu 990.000 reais para a apresentação no último dia 5 de junho.

Na sequência, está o forrozeiro Nattan, com 900.000, seguido por Belo, Xand Avião e Bell Marques, ex-integrante do Chiclete com Banana, com 800.000; Pablo, do hit, recebeu 765.000 e João Gomes, junto da dupla Matheus & Kauan, recebeu 700.000. Artistas femininas são minoria entre os 10 artistas mais bem pagos da festa de São João de Caruaru. Abaixo de Matheus & Kauan, que é o 9º lugar da lista, está Claudia Leitte, com 600.000 reais de cachê.

Outra cantora mulher só volta a aparecer no 13º lugar, com a paraense Joelma, que arrecada 550.000 reais com a apresentação. Taty Girl, uma veterana do forró com 20 anos de carreira e presença constante no São João nordestino, aparece em 20º lugar, com 400.000 de cachê. Os dois maiores eventos de São João, o de Caruaru, em Pernambuco, e o de Campina Grande, na Paraíba, aguardam neste ano mais de 7 milhões de pessoas.

O impacto econômico esperado por ambos é o mesmo do ano passado, em torno de 1,5 bilhão de reais — uma fatia enorme do total movimentado pelos festejos no país, que chegou aos 7,4 bilhões em 2025. , um dos artistas mais cotados para a tradicional celebração, tem mais de 30 shows marcados para o mês de junho. A, o cantor comentou sobre a rotina durante o período.

‘É puxado, mas é a época mais bonita do ano. É avião, estrada, pouco sono. Tentei cuidar mais da voz e me alimentar ainda melhor, porque é uma sequência intensa, mas quando subo no palco tudo vale a pena. Meu combustível é o povo’, afirmou





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

São João De Caruaru Programação Artistas Cachês Gêneros Musicais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prefeitura de Meriti capacita 200 idosos para atuar em situações de riscos | São João de MeritiConcluintes participaram de palestras e dinâmicas e tiveram noções de primeiros socorros, procedimentos básicos de segurança e como agir em situações de risco

Read more »

A receita de João Gomes para enfrentar a maratona de São JoãoArtista pernambucano falou a VEJA sobre preparação para os mais de trinta shows agendados para o mês de junho

Read more »

Clima de emoção é marcante durante celebração em São João da Barra | São João da BarraMunicípio comemorou, sábado, 350 anos de fundação da Vila de São João da Praia; solenidade aconteceu na Praça São João Batista

Read more »

Hospital São João Batista ganha equipamento moderno para cirurgias de retina | Volta RedondaAdquirido por cerca de R$ 1 milhão, Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidade

Read more »