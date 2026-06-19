São João da Barra inicia coleta de dados para nova numeração urbana e criação de CEPs

Projeto desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a Universidade Federal de Viçosa começa pela sede municipal e deve se estender a todos os distritos. Nova numeração será entregue diretamente aos moradores, com período de transição de seis meses a um ano.

A Prefeitura de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, deu início a uma nova fase do projeto de organização do endereçamento urbano e criação de novos Códigos de Endereçamento Postal ( CEP s).

A ação, que começou na segunda-feira, dia 22, envolve a coleta de dados junto aos moradores e a entrega de nova numeração para os imóveis. O trabalho de campo terá início na sede do município e, conforme o cronograma estabelecido, será expandido para os demais distritos nos meses seguintes. A sequência prevista é: julho para o segundo distrito, Atafona; setembro para o terceiro, Grussaí; novembro para o quarto, Cajueiro e quinto, Açu; e dezembro para o sexto, Barcelos.

A execução do projeto está a cargo da Universidade Federal de Viçosa, contratada pela prefeitura. O engenheiro agrimensor e cartógrafo João Vitor Miranda da Silva, responsável por gerenciar os trabalhos de campo, destacou que as equipes são formadas exclusivamente por moradores locais e atuarão diretamente com a população. Ele explicou que serão cadastradas informações para compor uma base qualificada de endereçamento, que poderá ser utilizada pela prefeitura para aprimorar políticas públicas nas áreas de saúde e educação.

O grande foco da ação, segundo ele, é entregar à população a nova numeração dos imóveis. Para garantir a segurança e a transparência, os profissionais envolvidos estarão uniformizados com coletes, portarão crachás de identificação e utilizarão tablets para o registro direto no sistema. Paralelamente à coleta de dados, a prefeitura trabalha junto à Câmara Municipal para a denominação oficial das vias que ainda não possuem nome instituído por lei.

Após a conclusão da etapa de campo, a base de dados será disponibilizada aos Correios para a implementação dos novos CEPs. João Vitor adiantou que haverá um período de transição, com duração entre seis meses e um ano, durante o qual as numerações antiga e nova coexistirão. Esse prazo é considerado ideal para que a população se habitue ao novo número e para que as concessionárias de serviços básicos consigam atualizar seus cadastros.

Os trabalhos preparatoryos started no início de 2025, com o planejamento técnico e o reconhecimento prévio do território. As atividades práticas began em fevereiro de 2025, com a implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), que serve como alicerce para todo o mapeamento. A liberação dos novos CEPs pelos Correios ocorrerá após a conclusão de todas as etapas necessárias de organização territorial, incluindo a oficialização dos nomes das vias e a delimitação dos limites dos bairros.

O projeto visa, portanto, fornecer à população um endereçamento completo e estruturado, garantindo a organização urbana definitiva da cidade





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