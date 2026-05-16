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São Gonçalo: Plano Municipal de Redução de Riscos será ferramenta estratégica no planejamento urbano e na promoção de uma cidade mais resiliente

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São Gonçalo: Plano Municipal de Redução de Riscos será ferramenta estratégica no planejamento urbano e na promoção de uma cidade mais resiliente
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📆5/16/2026 5:21 PM
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São Gonçalo será um dos municípios selecionados para receber, por meio de acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias; e a Prefeitura de São Gonçalo, o apoio técnico para elaboração do plano. O plano será crucial para o município no enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, com a participação de equipes técnicas da administração municipal, representantes da sociedade civil e especialistas da área.

São Gonçalo: Plano Municipal de Redução de Riscos será ferramenta estratégica no planejamento urbano e na promoção de uma cidade mais resiliente - Divulgação São Gonçalo: o plano será essencial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do município diante dos impactos das mudanças climáticas São Gonçalo - A Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura e São Gonçalo realizou a 1ª reunião do Comitê Gestor de Redução de Riscos e Desastres (CGRRD) na última quarta-feira (13).

O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde, marcando o início oficial dos trabalhos técnicos voltados à elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos de São Gonçalo (PMRR). Durante o encontro, foram apresentados a metodologia, o cronograma e as etapas de desenvolvimento do plano. A secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou a importância do plano como instrumento estratégico para o planejamento urbano e para a promoção de uma cidade mais resiliente

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