São Gonçalo Moderniza Guarda Municipal com Novo Estatuto e Ampliação de Efetivo

Prefeitura envia projeto à Câmara para expandir a corporação, implementar novo plano de carreira com foco em escolaridade e realizar concurso público para agentes armados.

A Prefeitura de São Gonçalo deu um passo decisivo para o fortalecimento da segurança pública municipal ao encaminhar à Câmara de Vereadores a proposta do novo estatuto dos servidores da Guarda Municipal .

Este documento representa a etapa final e essencial para que a administração municipal possa dar início ao novo concurso público da corporação, que já está planejado para ocorrer no segundo semestre deste ano. A grande novidade deste processo seletivo é a criação de um grupamento armado, elevando o patamar de atuação dos agentes na cidade.

O plano prevê a contratação imediata de cem novos profissionais, além da formação de um cadastro de reserva robusto, com mil vagas disponíveis para futuras nomeações, visando suprir a demanda crescente por policiamento preventivo e comunitário em diversas regiões do município. No que tange à remuneração, o novo estatuto apresenta melhorias atrativas para atrair profissionais qualificados e valorizar quem já está na ativa.

O salário base inicial é fixado em 3.172,96 reais, mas a composição final da remuneração é significativamente maior devido aos benefícios agregados. Os agentes terão direito a um adicional de 30% referente à periculosidade, além de auxílio transporte e uma gratificação específica para o porte de arma, o que pode elevar a remuneração inicial para aproximadamente 5.123,00 reais.

Outro ponto fundamental é a ampliação do quadro de pessoal, permitindo que a corporação conte com até 400 agentes ativos, dobrando a capacidade anterior de 200 vagas. Atualmente, a força conta com 301 guardas, integrando os membros da antiga GM1 e os mais recentes da GM2. É importante ressaltar que o porte de arma será obrigatório apenas para os novos ingressantes, após a conclusão de treinamento rigoroso e capacitação técnica adequada.

A modernização da Guarda Municipal também passa pela diversificação de suas funções e a valorização do capital humano. Pela primeira vez, o cargo de psicólogo será integrado à corporação, reconhecendo a importância do suporte mental e psicológico para os agentes que atuam diariamente em situações de alto estresse e conflito.

Além disso, o estatuto institui o Regime Adicional de Serviço, conhecido como RAS, que permitirá a concessão de gratificações, adicionais e indenizações sob critérios claros e transparentes. A estrutura de carreira foi totalmente repensada para oferecer perspectivas reais de crescimento profissional.

O cálculo para as promoções agora será baseado no total de 400 vagas possíveis, independentemente do número real de guardas em exercício, o que garante a fluidez das ascensões profissionais tanto para os veteranos da GM1 quanto para os novos concursados da GM2. O plano de cargos e salários agora segue uma lógica de meritocracia estritamente vinculada à educação e ao tempo de serviço.

O guarda ingressa na segunda classe exigindo-se o nível médio, mas pode ascender à primeira classe, ao cargo de subinspetor e, finalmente, ao de inspetor. Para cada salto na carreira, exige-se uma titulação acadêmica superior: a graduação para a primeira classe, a pós-graduação para subinspetores e o mestrado para inspetores.

A progressão salarial ocorre a cada três anos por tempo de serviço, enquanto a promoção de classe acontece a cada seis anos, desde que haja a escolaridade exigida e a existência de vaga. Com essa nova estrutura, o teto salarial pode atingir a marca de 13.747,02 reais ao longo da trajetória profissional, sem contar as gratificações.

Essa medida visa transformar a Guarda Municipal em uma carreira estatal sólida e atrativa, incentivando a especialização contínua dos servidores e, consequentemente, elevando a qualidade do serviço prestado à população de São Gonçalo





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