São Gonçalo anuncia novo concurso para Guarda Municipal com 100 vagas e salário inicial de R$ 3.172,96

A Prefeitura de São Gonçalo deu início ao processo para a realização de concurso da Guarda Municipal, com 100 vagas imediatas e cadastro de reserva. Salário inicial chega a R$ 5.123,00 com benefícios e novo estatuto amplia possibilidades de carreira.

A Prefeitura de São Gonçalo anunciou oficialmente o início dos preparativos para a realização de um novo concurso público destinado à Guarda Municipal . A medida foi formalizada com a publicação, no Diário Oficial, do extrato do contrato assinado com o Instituto Nacional de Seleções e Concursos - Instituto Selecon, que ficará responsável pela elaboração do edital e pela condução de todo o processo seletivo.

A previsão é que as inscrições sejam abertas no início do segundo semestre deste ano. O certame oferecerá 100 vagas imediatas para o cargo de Guarda Municipal, além de uma vaga exclusiva para psicólogo, uma inovação incluída após a aprovação e sanção do novo Estatuto da Guarda Municipal, ocorrida em maio. Adicionalmente, será formado um cadastro de reserva com aproximadamente mil vagas. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A remuneração inicial para o cargo de Guarda de 2ª Classe, que exige ensino médio completo, é composta por salário base de R$ 3.172,96, acrescido de 30% de periculosidade, auxílio transporte e gratificação por porte de arma no valor de R$ 1.000,00, totalizando uma folga inicial de R$ 5.123,00. Com a implementação do novo Estatuto, o município passará a dispor do Regime Adicional de Serviço (RAS), que permite a concessão de gratificações e indenizações seguindo critérios específicos, além de ampliar as oportunidades de promoção na carreira, aumentando o percentual de vagas para os cargos de maior remuneração.

O estatuto também prevê a criação de um grupamento armado dentro da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), o que exigirá que os guardas, após a formação, estejam aptos ao manejo de armas de fogo. Para se candidatar, é necessário ser brasileiro, possuir idade entre 18 e 35 anos, ter carteira nacional de habilitação (CNH) em categorias como AB, AC, AD ou AE, não possuir antecedentes criminais e comprovar escolaridade mínima de ensino médio.

O processo seletivo será constituído por múltiplas etapas: prova objetiva (classificatória e eliminatória), prova de títulos (classificatória), testes de capacidade física e exame antropométrico (eliminatórios), avaliação médica e psicológica (eliminatórias), pesquisa social (eliminatória) e curso de formação (classificatório e eliminatório). A carreira na Guarda Municipal de São Gonçalo possui estrutura de classes relacionadas ao nível de escolaridade, com salários iniciais que variam conforme o patamar: Guarda de 2ª Classe (R$ 5.123,00 com os benefícios), Guarda de 1ª Classe (graduação) com inicial de R$ 4.535,54 mais periculosidade e benefícios, Subinspetor (pós-graduação) com inicial de R$ 6.599,01, e Inspetor (mestrado) com inicial de R$ 9.769,75.

Considerando a progressão na carreira, um guarda pode atingir a remuneração máxima de aproximadamente R$ 13.747,02, exclusivamente pelo salário base, sem a inclusão de outras gratificações e adicionais. A carga horática semanal é de 40 horas ou regime de plantão.

As promoções ocorrem a cada seis anos, condicionadas à existência de vaga e à obtenção de diploma compatível com a nova função, enquanto a progressão salarial por tempo de serviço acontece a cada três anos, independentemente da escolaridade, através da mudança de referência dentro da mesma classe. Este concurso representa um reforço significativo para a segurança pública do município, com a ampliação do efetivo e a modernização dos critérios de carreira, alinhando-se às melhores práticas de valorização dos agentes de segurança municipal





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