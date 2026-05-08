São Confirmados Dois Casos de Hantavírus no Paraná, Estado Continua Controller

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou dois casos de hantavírus, um em Pérola d'Oeste e outro em Ponta Grossa. Outros 21 casos foram descartados e 11 seguem em investigação. O estado monitora continuamente os casos de hantavirose e monitoramento pela ordem de saúde tem continuado por longo período.

Um dos casos ocorreu em um município da região sudoeste do estado, com uma alíquota de saída do rio de lá para cá bem acima da média, segundo um relatório do INPF.

Outros 21 casos foram descartados graças à rápida e eficiente ação de detecção de detecção do virus pelo Kit de Detecção Rápida (RDT) para hantavírus, que é amplamente utilizado e altamente confiável para identificar este patógeno em amostras clínicas. A orientação é que qualquer pessoa que tenha ficado próximo a áreas infestadas ou que tenha contato com animais silvestres, especialmente ratos, por exemplo, procure imediatamente um serviço de saúde no caso de apresentar sintomas como febre, dores nas articulações, dor de cabeça ou sintomas gastrointestinais





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