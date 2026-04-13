Sánchez na China: Apelo por Multilateralismo e Maior Envolvimento Chinês em Conflitos Globais

Em discurso na Universidade Tsinghua, Pedro Sánchez instou a China a desempenhar um papel mais ativo na resolução de conflitos globais e na abertura econômica, utilizando a história de Matteo Ricci como metáfora.

A história do jesuíta italiano Matteo Ricci, que em 1583 percebeu na China que o Mediterrâneo não era o centro do mundo e corrigiu seu mapa, serviu a Pedro Sánchez esta manhã em Pequim para construir um discurso na prestigiada Universidade Tsinghua em defesa do multilateralismo, com dois apelos a Xi Jinping: que a China se abra para que a Europa não tenha que se fechar e que faça mais, exigindo que o direito internacional seja cumprido e cessem os conflitos no Líbano, no Irã, em Gaza, na Cisjordânia e também na Ucrânia.

Sánchez teceu em sua primeira intervenção oficial em Pequim um paralelismo de séculos entre a China e a Espanha, que há mais de 400 anos também era um grande império que já cooperava com a dinastia Ming. Ele o fez em um templo do saber, como Sánchez definiu, com mais de 53.000 alunos, todos de altíssimo nível: Tsinghua tem de forma recorrente a nota de corte mais alta do país no hiper-exigente gaokao, o exame de acesso à universidade. De suas faculdades saíram um bom número das elites políticas e econômicas do país; nela estudou engenharia química o presidente chinês, Xi Jinping, e engenharia hidráulica seu antecessor, Hu Jintao.

Ali, acompanhado de sua esposa, Begoña Gómez, e perante o reitor Li Lumiang, acadêmicos e alunos, Sánchez explicou que a Espanha de hoje também sabe do papel da China. Se soubemos prosperar juntos no passado, não há razão para não fazê-lo agora, veio dizer, exercendo em todo momento o papel de embaixador europeu. A União Europeia está fazendo sua parte, defendeu o presidente antes de explicar os acordos em matéria comercial e os esforços de abertura. Precisamos que a China faça o mesmo, explicou, para corrigir um déficit comercial que cresceu 18% só no ano passado, o que resulta insustentável pelos movimentos isolacionistas que alimenta e pelas ofensas e a dor social que provoca.

A Europa, acrescentou Sánchez, pode parecer pequena em um mapa-múndi, mas é um ator chave, da cuja unidade depende uma ordem internacional estável e um futuro próspero. Assim, não incorram no erro de Matteo Ricci, recomendou o presidente, que novamente defendeu que se replante a arquitetura das Nações Unidas. Em linha com os interesses da China, ele propôs que o Ocidente deve renunciar a parte de suas cotas de representação para que o passado não asfixie o futuro. Acenos à posição de Xi Jinping de Sánchez que, sem mencionar de forma expressa Donald Trump, criticou aqueles que fazem uma leitura equivocada e perigosa por imobilista do mundo atual e não assumem que o progresso germina em muitos lugares, que não se parecem entre si, que não têm a mesma cultura nem condições sociais. Que não precisam pedir permissão para crescer, sentenciou.

Reconhecimento à China como superpotência e recado para que jogue esse papel em favor da resolução dos conflitos: há objetivos que são inatingíveis sem a China, que tem que se implicar mais na defesa efetiva do direito internacional e contribuir para parar as guerras no Oriente Próximo e Ucrânia. Na primeira fila escutou o discurso Yan Xuetong, um dos acadêmicos mais influentes da China, com fama internacional. Experiente em relações internacionais, suas teorias combinam o realismo político com a antiga filosofia política chinesa, propondo que a autoridade moral, e não só a força militar, são chaves para que um Estado se converta em uma superpotência que lidere de forma estável.

No ano passado, este professor se tornou viral nas redes com um vídeo no qual ele repreendia a um militar israelense a ofensiva de Gaza: Seus militares deveriam atirar nos terroristas. Não nas crianças. Não nas mulheres. Ele matou mais de 70.000 civis. Como já fez em sua visita ao presidente Xi em 2023, um ano depois da invasão da Ucrânia, Sánchez reclama à China que utilize sua influência sobre a Rússia e o Irã para remar em favor da solução do conflito, uma proposta que previsiblemente fará nesta terça-feira em sua reunião com o presidente chinês. O direito internacional é a base de tudo, proclamou na universidade, antes de conectar o sábio jesuíta de 1583 com os astronautas do Artemis. Dali viram a terra como o que realmente é: uma esfera sem extremos nem fronteiras. Nosso dever é nos entendermos e cooperarmos para fazer com que esse milagre continue prosperando.

Me interessa a política internacional. Nos ajuda a compreender melhor o mundo, por isso vim, contava Yang Jiayue, de 21 anos, uma das dezenas de estudantes que encheram o auditório. Estou completamente de acordo com o que ele disse no discurso, confessava Diego Rodríguez, de 25 anos, um dos poucos espanhóis (só 29) que estudam em Tsinghua. Ele, que fala um mandarim impecável, foi o encarregado de abrir o ato. A China tem que contribuir mais para a ordem mundial.

O discurso de Pedro Sánchez na China enfatiza a necessidade de multilateralismo e cooperação internacional, utilizando a história de Matteo Ricci como metáfora para a importância de uma visão global e aberta. O presidente espanhol destacou a importância da China em resolver conflitos globais e instou o país a desempenhar um papel mais ativo na promoção do direito internacional e na abertura econômica. O discurso foi proferido na Universidade Tsinghua, um centro de elite na China, e abordou questões como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio, ressaltando a necessidade de colaboração para um futuro próspero. Sánchez também criticou o isolacionismo e defendeu a necessidade de uma reforma nas Nações Unidas para refletir melhor o mundo atual.

Pedro Sánchez, em seu discurso na Universidade Tsinghua, na China, apelou por um multilateralismo renovado e maior envolvimento da China na resolução de conflitos globais, como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio. O presidente espanhol utilizou a história do jesuíta Matteo Ricci como uma metáfora para a importância de uma visão global e aberta, enfatizando a necessidade de cooperação internacional e o respeito ao direito internacional. O discurso foi direcionado a Xi Jinping e à comunidade acadêmica chinesa, instando a China a assumir um papel mais proativo na promoção da paz e da estabilidade global, ao mesmo tempo em que criticava o isolacionismo e defendia uma reforma na representação nas Nações Unidas.





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