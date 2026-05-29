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Rybakina torce por Sinner e confia em sua recuperação após eliminação em Roland Garros

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Rybakina torce por Sinner e confia em sua recuperação após eliminação em Roland Garros
Jannik SinnerElena RybakinaRoland Garros
📆5/29/2026 2:53 AM
📰exame
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A número 1 do mundo, Elena Rybakina, falou sobre a surpreendente derrota de Jannik Sinner para Juan Manuel Cerúndolo no Aberto da França, expressando preocupação com o desfecho da partida e confiança no retorno do italiano.

O número 1 do mundo, Elena Rybakina , demonstrou apoio ao italiano Jannik Sinner após sua eliminação surpreendente no Aberto da França. Sinner, líder do ranking masculino, perdeu de virada após abrir dois sets de vantagem e liderar por 5/1 no terceiro set contra Juan Manuel Cerúndolo .

Rybakina, que também é bielorrussa, afirmou que estava mais preocupada com o desfecho da partida do que com o horário de sua própria entrada em quadra. Ela expressou tristeza pela eliminação precoce de Sinner, que sofreu problemas físicos durante o jogo, e demonstrou confiança em sua recuperação para a temporada de grama.

A declaração de Rybakina ocorre em meio a outras notícias do tênis e do esporte, incluindo uma menção à seleção espanhola de futebol e ao técnico Carlo Ancelotti, mas o foco principal permanece na saída antecipada de Sinner de Roland Garros e no apoio de suas colegas

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Jannik Sinner Elena Rybakina Roland Garros Juan Manuel Cerúndolo Eliminação

 

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