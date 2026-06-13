Ryan Roberto pode deixar o Flamengo: atacante negocia com clube ucraniano

O jovem atacante Ryan Roberto, joia da base do Flamengo, pode estar de saída. Com poucas oportunidades no time principal, ele negocia com um clube ucraniano e pode assinar pré-contrato.

O jovem atacante Ryan Roberto , uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo , está próximo de deixar o clube. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e ganhou repercussão nos bastidores do futebol brasileiro.

O jogador de 18 anos teria recebido uma proposta de um clube ucraniano, que oferece maior minutagem na equipe principal, algo que tem gerado insatisfação tanto no atleta quanto em seu estafe. A diretoria do Flamengo tentou chegar a um acordo para renovar o vínculo, mas as conversas esbarraram na falta de oportunidades no time profissional.

Enquanto isso, o clube ucraniano vê em Ryan Roberto uma oportunidade de mercado, já que o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe quando entrar no período permitido pela legislação. Caso a transferência se concretize, o Flamengo tem direito a uma porcentagem sobre uma futura venda, já que é o clube formador. Segundo as regras da FIFA, o Rubro-Negro manteria 10% dos direitos econômicos do atleta, o que garante uma compensação financeira a longo prazo.

Ryan Roberto estreou no time profissional do Flamengo em janeiro deste ano, durante o Campeonato Carioca. O atacante entrou em campo nas duas primeiras partidas do Estadual, disputadas pela equipe alternativa formada por jogadores da base, mas não voltou a receber muitas oportunidades no elenco principal. A falta de minutagem no time de cima contrasta com seu desempenho nas categorias inferiores, onde foi o artilheiro do Flamengo em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20.

Em 37 partidas, ele marcou 22 gols, números que reforçam seu status de joia do clube. O jogador também se destacou em competições internacionais de base, chamando a atenção de olheiros europeus. A negociação com o clube ucraniano ocorre em meio a um cenário de incertezas no futebol brasileiro, onde jovens talentos buscam projeção no exterior. O atacante, que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, vê na proposta a chance de acelerar sua carreira.

Para o clube carioca, a saída de Ryan Roberto representa uma perda esportiva, mas também um alívio financeiro, já que a venda poderia render cerca de 5 milhões de euros, de acordo com especulações de mercado. O Flamengo, no entanto, tenta convencer o jogador a permanecer, oferecendo mais tempo de jogo no elenco principal a partir de 2026. A decisão final deve sair nas próximas semanas, quando o pré-contrato poderá ser assinado.

A situação de Ryan Roberto reflete um dilema comum nos clubes brasileiros: a dificuldade de reter talentos formados na base diante do assédio europeu. O atacante é visto como um dos grandes nomes da nova geração do Flamengo, que já revelou jogadores como Vinicius Junior e Lucas Paquetá. Com a possível saída, o clube terá que reforçar seu setor ofensivo, seja com investimentos em novos jovens ou com contratações no mercado.

Enquanto isso, a torcida rubro-negra acompanha ansiosamente o desfecho da novela, torcendo para que o jogador decida ficar e brilhar no Maracanã





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