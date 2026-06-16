Árvore cai em Leblon e causa transtornos no trânsito

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira na Rua Visconde de Albuquerque, na altura da Praça Sibelius, no Leblon, Zona Sul, provocando a interdição da via e transtornos no trânsito da região.

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira na Rua Visconde de Albuquerque, na altura da Praça Sibelius, no Leblon , Zona Sul, provocando a interdição da via e transtornos no trânsito da região.

Por causa da ocorrência, a Rua Visconde de Albuquerque está fechada na altura da Avenida Bartolomeu Mitre. O tráfego precisou ser desviado para a Rua Mário Ribeiro, que apresenta congestionamento. Equipes da CET-Rio foram acionadas para orientar os motoristas, enquanto funcionários da Comlurb atuam na remoção da árvore. A dimensão dela chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Além do caso no Leblon, outras quedas foram registradas em diferentes pontos da cidade. Na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, uma faixa da Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso ficou ocupada na altura da Ponte Lúcio Costa, no sentido Avenida das Américas. Equipes da CET-Rio, da Comlurb e da Subprefeitura estiveram no local para atender à ocorrência.

Já no Camorim, também na Zona Sudoeste, uma árvore caiu na Estrada dos Bandeirantes, na altura da Rua Abraão Jabour, no sentido Vargem Pequena. O incidente ocupou uma faixa da via e mobilizou equipes da CET-Rio e da Comlurb para a remoção. Em outra ocorrência, na Estrada da Gávea, na altura da Rua Portão Vermelho, equipes da prefeitura e Águas do Rio estão trabalhando na remoção de uma árvore que caiu na manhã desta terça-feira





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