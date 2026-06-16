Ruth O'Grady's Story of Forced Sex on a Couples Swap Site

Ruth O'Grady, who had resisted the idea of swapping partners for sex, eventually found herself participating in a couples swap site and filming the encounters. She revealed that she had sex with strangers over 100 times in 18 months, claiming to have been traumatized and suffering flashbacks. The BBC investigated the scene of couples swapping and found that it's not always consensual. The site, which claims to base its practice on consent, has been mentioned in hundreds of recent crime reports.
Ruth O'Grady relutou em entrar em um site de troca de casais, mas depois de meses, começou a participar e filmar as cenas para enviar ao site.
Ela revelou que fez sexo com estranhos mais de 100 vezes pelo site em um período de 18 meses. Ela ficou traumatizada e sofreu flashbacks até hoje. Após o alerta sobre sua história, a BBC investigou o cenário da troca de casais no Reino Unido por oito meses e descobriu que nem sempre é consensual.
O site é o portal de troca de casais que detém mais visualizações e declarou ao BBC que o consentimento é a base da troca de casais
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