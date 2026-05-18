Russia launches drone attack on Ukraine, causing casualties and damage, and destroying drones in mass attacks.

Russia launched drone attacks on Ukraine, doing heavy damage to civilian infrastructure and causing casualties. The Russian defense forces also downed a significant number of Ukrainian drones in mass attacks.
A Rússia lançou drones e realizou ataques aéreos e disparos de artilharia contra a Ucrânia na noite de domingo para segunda-feira, visando cidades como Odessa, no sul, e Dnipro, no sudeste.
A ofensiva deixou um morto e mais de trinta feridos, informaram autoridades ucranianas na segunda-feira. Um drone russo atingiu um cargueiro chinês perto do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, segundo um porta-voz das forças navais ucranianas. Russia's overnight attack on Dnipro and the region lasted more than six hours, causing damage to an apartment block and other civilian infrastructure. Drones struck residential buildings, a school, and a daycare center in Odessa, leaving children injured.
In Dnipro, six missiles struck, injuring 18 people, including two children. Zaporizhzhia and Kherson regions also suffered attacks, leaving one person dead and nine injured. According to Ministry of Defense figures, the Russian defense forces managed to shoot down 3.124 drones since the beginning of the week
