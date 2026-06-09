Ruptura entre Monique e Jairinho marca caso Henry Borel

Entenda como a aliança inicial entre Monique Medeiros e Dr. Jairinho se desfez com o avanço das investigações sobre a morte do menino Henry Borel.

Após a morte de Henry Borel , em março de 2021, Monique Medeiros e o então vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho , formaram uma aliança estratégica de defesa.

Durante os primeiros meses da investigação, ambos sustentaram a mesma versão dos fatos diante da polícia, concederam entrevistas conjuntas e dividiram a mesma estratégia jurídica, sendo representados pelos mesmos advogados. A narrativa inicial era de que Henry teria caído da cama durante a madrugada, sofrendo lesões que levaram à sua morte.

No entanto, conforme as investigações avançaram, a relação de cumplicidade se desfez, dando lugar a acusações mútuas e versões conflitantes. Monique passou a atribuir a Jairinho a responsabilidade pelas agressões e pela morte do filho, enquanto ele manteve sua inocência. O caso ganhou grande repercussão nacional e levou a mudanças significativas na percepção pública do crime.

O julgamento do casal ocorreu em 2023, e o Conselho de Sentença condenou Jairinho a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Já Monique Medeiros teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, recebeu perdão judicial e foi condenada apenas por omissão diante da tortura sofrida pelo filho.

A sentença gerou debates sobre a responsabilidade parental e a omissão de Monique, que, segundo a acusação, sabia das agressões e não impediu a morte do menino. Durante o julgamento, foram apresentadas provas técnicas e testemunhais que contradiziam a versão inicial do casal, incluindo laudos periciais que apontavam múltiplas lesões internas incompatíveis com uma queda. A trajetória de Monique e Jairinho após a morte de Henry é marcada por contradições.

Em depoimentos iniciais, ambos afirmaram que o menino havia caído da cama, mas a polícia logo descobriu que Henry apresentava hematomas e ferimentos antigos, indicando um padrão de violência. Monique, em entrevistas posteriores, admitiu que Jairinho tinha um comportamento agressivo e que ela temia por sua própria segurança. Jairinho, por sua vez, negou todas as acusações e alegou que Monique o estava difamando para obter benefícios no processo.

A ruptura entre os dois foi tão intensa que, durante o julgamento, Monique depôs contra o ex-companheiro, detalhando episódios de violência e controle. O caso de Henry Borel se tornou um símbolo da luta contra a violência infantil e expôs falhas no sistema de proteção à criança. A memória do menino, que completaria 8 anos em 2024, é lembrada em atos públicos e campanhas contra a violência doméstica





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