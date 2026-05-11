Rubro-Negro vence o Imortal em jogo movimentado no Beira-Rio

O Grêmio e o Flamengo disputaram um jogo de alto nível, com domínio ofensivo dos cariocas, pressionando desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. Por outro lado, o Flamengo seguiu pressionando no segundo tempo, ocupando o campo de ataque e aguardando um contra-ataque. A pressão levou ao gol da vitória, com Emerson Royal cruzando para Carrascal batê-lo de primeira, aos 23 minutos, o lance que decidiu a vitória.

O Rubro-Negro venceu o Imortal, por 1 a 0, na Arena , em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro . Com o resultado, o clube atinge 30 pontos e, com um jogo a menos, se aproxima do líder Palmeiras, que tem 34.

Por outro lado, o Imortal estaciona nos 17 pontos e entra na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Grêmio e o Flamengo disputaram um jogo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. O Flamengo seguiu pressionando no segundo tempo, ocupando o campo de ataque e aguardando um contra-ataque.

A pressão levou ao gol da vitória, com Emerson Royal cruzando para Carrascal batê-lo de primeira, aos 23 minutos. Seu lance foi o que decidiu a partida. Após a entrada dura de Cristian Pavón em Ayrton Lucas, o árbitro apenas mostrou um amarelo.

Além disso, o VAR deveria ter sugerido revisão por agressão. Há ainda crítica à falta de acerto em uma finalização clara de Samuel Lino no segundo tempo





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