Rubio exclui Brasil de lista de aliados dos EUA na América Latina; tarifa de 25% ameaça comércio

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que a América Latina tem mais de uma dúzia de aliados, mas excluiu Brasil, Nicarágua, Cuba, Venezuela e Colômbia. Em meio a tensões, Trump propôs tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, gerando reação do governo Lula e acusações contra a família Bolsonaro.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio , afirmou recentemente que a América Latina é uma região formada por países amigos dos Estados Unidos , mas deixou de fora Brasil , Nicarágua, Cuba, Venezuela e o atual governo da Colômbia.

A declaração ocorreu durante a reunião do G-7 na França, onde Rubio interagiu com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Rubio disse: 'É uma história impressionante.

Basicamente, com exceção da Nicarágua, de Cuba e, obviamente, da Venezuela, que ainda enfrenta alguns desafios, e também do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, além, em certa medida, do atual governo da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático, de modo geral trata-se agora de uma região repleta de aliados dos Estados Unidos, líderes amigáveis aos Estados Unidos e uma direção favorável aos interesses americanos.

' Ele complementou que há uma coalizão de mais de uma dúzia de países amigos trabalhando em segurança e prosperidade econômica. A declaração de Rubio acontece em meio a crescentes tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Após um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, Trump descreveu a reunião como 'muito boa' e chamou Lula de 'dinâmico', mas o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) concluiu preliminarmente que políticas brasileiras são 'irracionais' e prejudicam o comércio americano. Com base nisso, Trump propôs uma tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos brasileiros, medida que passará por consulta pública antes de decisão final.

O governo brasileiro reagiu com indignação, afirmando em nota que a decisão é inaceitável. A situação se complica com a participação da família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência e possível adversário de Lula, reuniu-se com Trump na semana passada. Após o encontro, os EUA classificaram as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, medida defendida por Flávio.

Lula acusou a família Bolsonaro de traição, citando um tweet de Flávio em 9 de julho de 2025 agradecendo a Trump pelas tarifas: 'Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo.

' Flávio nega ter apoiado as tarifas e afirma que pediu a Trump para não taxar o Brasil. Lula criticou duramente: 'Imbecil. Ele não sabe que não vai prejudicar o Lula. Vai prejudicar o povo brasileiro.

' A disputa evidencia o impacto das tensões comerciais na política interna brasileira





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