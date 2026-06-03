Rubens Lopes deve garantir sétimo mandato consecutivo à frente da FERJ com apoio unânime dos clubes

Atual presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes concorre como candidato único em eleição marcada para 8 de junho. Com o apoio de todos os clubes das séries A, A2, B1, B2, C, ligas municipais e amadores, ele pode superar o recorde de Eduardo Viana e completar 23 anos no cargo.

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ( FERJ ), Rubens Lopes , está prestes a conquistar seu sétimo mandato consecutivo. Com uma trajetória que se estende por quase duas décadas no comando da entidade, sua candidatura única, denominada "Pelo futuro futebol do Rio", foi registrada em 28 de maio e consolidou um amplo apoio do cenário futebolístico fluminense.

A chapa recebeu o endosso dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e de um total de 11 agremiações que participam da Série A do Campeonato Carioca. O período de inscrições foi encerrado em 1º de junho, e a eleição está agendada para o próximo dia 8.

Além dos clubes da elite estadual, Rubens Lopes angariou o apoio de 12 equipes da Série A2, dez da Série B1, sete da Série B2, 14 da Série C, 41 Ligas Municipais e 23 clubes amadores da capital. O estatuto da federação exigia um número mínimo de subscrições de cada uma das divisões ou séries profissionais, e a chapa cumpriu todos os requisitos, demonstrando uma hegemonia quase incontestável dentro da estrutura do futebol do Rio.

Aos 79 anos, o médico e ex-presidente do Bangu assumiu a presidência da FERJ em 2007, sucedendo Eduardo Viana, o "Caixa D'Água", que permaneceu 22 anos no cargo até seu falecimento em 2006. Em 2022, Lopes também foi eleito sem oposição para o mandato que se estende até o final de 2026.

Agora, com a iminência de um novo triunfo, ele caminha para um mandato que, se concluído integralmente, levará sua gestão além de 23 anos, superando assim o recorde de longevidade de seu antecessor. Ao final do sétimo mandato, em 2030, Rubinho completará 84 anos, uma idade consideravelmente superior aos 67 anos que Viana tinha ao falecer. A história da FERJ, fundada em 1978, é marcada por uma alternância extremamente limitada em sua liderança máxima.

Em seus 46 anos de existência, a entidade teve apenas três presidentes. Após Octávio Pinto Guimarães, que governou de 1978 a 1985 e posteriormente presidiu a CBF, coube a Eduardo Viana a longa gestão de 22 anos. Rubens Lopes, em seu contínuo período no poder, já soma mais de 17 anos e, se prosseguir, se firmará como a figura que mais tempo ocupou o cargo.

Octávio, falecido em 1990, é lembrado por dar nome a um dos mais tradicionais torneios de categorias de base do estado, o "OPG", sigla que se tornou sinônimo de formation e tradição no futebol carioca. O cenário atual evidencia uma concentração de poder sem precedentes, com uma única lista a ser submetida à apreciação dos clubes, o que levanta debates sobre a oxigenação e a renovação nos quadros dirigentes do esporte no estado.

O apoio maciço dos clubes, desde os gigantes até as agremiações das divisões inferiores e amadoras, reflete uma deferência quase unânime à atual administração, mas também suscita questionamentos sobre a existência de uma oposição organizada e capaz de apresentar um projeto alternativo. A idade avançada e a extensa permanência no cargo de Rubens Lopes contrastam com a vitalidade e a competitividade do futebol em si, um setor que exige constantes adaptações e inovações.

Enquanto isso, nos bastidores, a sucessão de 2026 já emerge como um tema de speculação, uma vez que o atual presidente declaradamente não pensa em um novo mandato após este que se avizinha. A falta de oposição nesta eleição pode ser um indicativo de que a estructura de poder consolidada ao longo dos anos ainda permanece intacta e hegemônica, deixando para o futuro a incógnita sobre quem, ou que grupo, será capaz de promover uma transição ou uma disputa real pela presidência da FERJ





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