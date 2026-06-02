Roubo de 25 laptops na Universidade Celso Lisboa é investigado pela Polícia Civil no Rio de Janeiro

A Universidade Celso Lisboa, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, foi vítima de um roubo de 25 laptops em ação rápida de sete minutos. Imagens de segurança mostram dois homens arrombando laboratório e uma mulher dando apoio. Polícia Civil investiga o caso na 25ª DP e reitoria se manifesta. Ação levanta questões sobre segurança em instituições de ensino.

A Universidade Celso Lisboa , localizada no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, sofreu um roubo de grande proporção: 25 laptops foram furtados de um laboratório da instituição em uma ação rápida e planejada.

As imagens das cârimas de segurança capturaram a participação de dois homens que arrombaram a porta do laboratório e uma mulher que, segundo as investigações, atuou como apoio, permanecendo do lado de fora enquanto os computadores eram recolhidos em bolsas e mochilas. O crime ocorreu em uma semana recente e foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está encarregada das investigações, enquanto a reitoria da universidade se manifestou lamentando o ocorrido e expressando confiança no trabalho das autoridades para esclarecer o caso. A instituição, que mantém uma relação histórica de mais de 50 anos com a comunidade local, destacou que não há, até o momento, indícios que permitam atribuir autoria ou origem dos responsáveis, mas reforçou a importância do monitoramento por câmeras e da colaboração de alunos, professores e moradores.

A ação criminosa durou aproximadamente sete minutos e foi meticulosamente planejada: por volta das 20h15, o trio chegou ao campus e se separou, com os homens circulando por um bloco e a mulher posicionando-se em frente ao laboratório de informática, aparentemente aguardando o fim das aulas para garantir que o local ficasse menos movimentado. Às 21h40, a câmera do corredor foi desviada e os dois homens forçaram a entrada.

Em alguns momentos, temendo serem descobertos, chegaram a se jogar no chão antes de concluir o furto. A Universidade Celso Lisboa tem atuado como importante polo educacional na Zona Norte do Rio, e o roubo representa não apenas a perda material significativa, mas também um impacto negativo na segurança percebida pela comunidade acadêmica e pelos moradores do entorno.

A reitora Vanessa Lacerda afirmou que a instituição sempre contou com o apoio e o respeito da região, mas que incidentes como esse exigem reforço nas medidas preventivas. As autoridades buscam identificar os envolvidos por meio das imagens e de possíveis testemunhas. Apesar da rapidez na ação, o furto foi detectado apenas após a conclusão, e a demora para a descoberta pode ter facilitado a fuga.

O caso chama a atenção para a necessidade de maior vigilância em instituições de ensino, especialmente em áreas urbanas com maior vulnerabilidade. A Polícia Civil não divulgou até agora detalhes sobre a identificação dos suspeitos, mas adiantou que as imagens serão analisadas com auxílio de tecnologia de reconhecimento facial e queдомашниеções serão feitas para apurar se há participação de alguém com acesso privilegiado ao campus.

A universidade, por sua vez, informou que está cooperando plenamente e que tomará medidas internas para reforçar a segurança, incluindo a revisão dos protocolos de monitoramento e acesso aos laboratórios. A comunidade local, por meio de redes sociais, manifestou preocupação com a segurança na região e cobrou ações das autoridades para inibir novos crimes.

O roubo de 25 laptops em sete minutos reflete o grau de ousadia dos criminosos e a vulnerabilidade de espaços que, embora monitorados, podem ser alvos de ações coordenadas. A investigação segue em sigilo, mas se espera que, com as evidências disponíveis, os responsáveis sejam rapidamente identificados e levados à Justiça. Enquanto isso, a universidade busca minimizar o prejuízo acadêmico, realocando recursos e garantindo a continuidade das atividades de ensino e pesquisa.

O episódio também levanta questões sobre a segurança de equipamentos tecnológicos em instituições públicas e privadas, especialmente em um cenário de crescente criminalidade urbana. As autoridades competentes foram acionadas e o caso permanece sob apuração na 25ª DP. A reitoria reforça que, apesar do incidente, o compromisso com a qualidade do ensino e a integração com a comunidade permanece inabalado. Acredita-se que a resolução rápida do caso servirá de exemplo para discourage futuras ações semelhantes na região





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