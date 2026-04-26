Rotífero de 24 Mil Anos Revive e se Reproduz em Laboratório

Cientistas reanimam organismo microscópico congelado por milênios, abrindo novas perspectivas para a biologia e a compreensão da vida. Outras notícias incluem a mobilização de fãs para o show de Shakira, aumento da criminalidade em SP, dificuldades de uma confeitaria no Rio e questões ambientais na Inglaterra.

A ciência testemunhou um feito extraordinário: a reanimação de um organismo microscópico, um rotífero , que permaneceu em estado de dormência por impressionantes 24 mil anos.

Pesquisadores conseguiram despertar este 'verme zumbi', como foi apelidado, em laboratório, e o mais surpreendente é que ele voltou a se reproduzir. Rotíferos são animais multicelulares encontrados comumente em águas doces, notórios por sua capacidade de sobreviver em condições extremas, incluindo a dessecação, radiação e até mesmo o vácuo do espaço.

A descoberta abre novas perspectivas para a compreensão dos mecanismos de sobrevivência e a possibilidade de reviver organismos antigos, levantando questões sobre os limites da vida e a adaptação a ambientes hostis. A equipe de cientistas responsável pela reanimação está agora focada em analisar o DNA do rotífero para identificar as características genéticas que permitiram sua longevidade e resistência.

O estudo detalhado do organismo pode fornecer insights valiosos para áreas como a medicina, biotecnologia e até mesmo a exploração espacial, onde a capacidade de preservar e reanimar organismos em condições adversas seria crucial. A complexidade da vida em estado de dormência, conhecida como criptobiose, é um campo de pesquisa fascinante e este caso específico oferece uma oportunidade única para desvendar seus segredos.

A reprodução do rotífero após tanto tempo em animação suspensa é um indicativo de que os mecanismos celulares de reparo e regeneração ainda estavam intactos, mesmo após milênios. Enquanto a ciência explora os mistérios da vida ancestral, o cotidiano brasileiro é marcado por eventos diversos e contrastantes. No Rio de Janeiro, a expectativa pelo show da cantora Shakira transformou Copacabana em uma verdadeira pista de dança.

Fãs, ansiosos para celebrar a artista, se reuniram em grande número e, apesar do calor intenso, dedicaram-se a aprender a coreografia do hit 'Waka Waka'. A demonstração de entusiasmo e a energia contagiante dos admiradores ilustram a força da música e sua capacidade de unir pessoas em torno de um objetivo comum. Paralelamente, em São Paulo, a segurança pública enfrenta desafios crescentes.

A área onde o conhecido 'rei do brega funk' foi vítima de um atentado a tiros registrou um aumento alarmante de 33% nos roubos de celular, conforme dados do Mapa do Crime. O aumento da criminalidade exige medidas urgentes e eficazes para proteger a população e garantir a segurança nas ruas. A ferramenta interativa do GLOBO, o Mapa do Crime, tem se mostrado fundamental para identificar áreas de risco e direcionar os esforços das autoridades policiais.

A análise dos dados revela que as ocorrências criminais se concentram principalmente no período noturno, mas a presença de criminosos em horários matinais, durante o deslocamento para o trabalho, também tem se tornado cada vez mais frequente. No mundo dos negócios, a renomada confeitaria carioca, conhecida por seus doces premiados, enfrenta dificuldades financeiras e precisará fechar as portas de sua filial na Conde de Bernadotte, uma unidade de quase 100 metros quadrados.

A proprietária, Luciana Plaas, justificou a decisão pelos altos custos operacionais, que inviabilizaram a manutenção do negócio. Apesar do sucesso e da qualidade dos produtos, a conta não fechava, demonstrando os desafios enfrentados pelo setor de alimentos em um cenário econômico instável. Em outra esfera, uma influenciadora fitness, Karol Rosalin, recebeu uma proposta inusitada após compartilhar nas redes sociais sua cirurgia.

Uma empresa ofereceu R$ 40 mil para que ela promovesse próteses, um valor que chamou a atenção tanto pela quantia quanto pela natureza do pedido. A proposta levanta questões sobre a ética da publicidade e a influência das redes sociais nas decisões de consumo. Na Inglaterra, a reforma da propriedade do guitarrista David Gilmour, do Pink Floyd, pode ser impedida pela presença de morcegos protegidos.

Um estudo ecológico identificou sete abrigos de espécies ameaçadas de extinção na propriedade, o que exige a obtenção de uma licença ambiental para a continuidade das obras. A preservação da fauna local e a proteção do meio ambiente são prioridades, e a legislação ambiental deve ser rigorosamente cumprida





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