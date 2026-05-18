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Rossi sofre falha contra o Athletico e Flamengo tem atuação abaixo no Curitiba

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Rossi sofre falha contra o Athletico e Flamengo tem atuação abaixo no Curitiba
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📆5/18/2026 2:15 AM
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O goleiro do Flamengo, Nando Rossi, sofreu falha em cheio no gol do Athletico, em sua partida contra o Flamengo. O capitão do Athletico, Mendoza, finalizou rasteiro e Nando Rossi não conseguiu defender a bola, permitindo que essa entrasse no fundo da rede. A equipe do Flamengo lamentou essas falhas de Rossi nos últimos jogos e assegurou que não vai oculta sua confiança nele. Além disso, o Flamengo teve uma atuação abaixo do esperado e viu, por quase toda a partida na Arena da Baixada, o adversário ser superior em campo.

O goleiro do Flamengo , Nando Rossi , sofreu falha em cheio no gol do Athletico , em sua partida contra o Flamengo . O capitão do Athletico , Mendoza, finalizou rasteiro e Nando Rossi não conseguiu defender a bola, permitindo que essa entrasse no fundo da rede.

O técnico Leonardo Jardim lamentou as falhas de Rossi nos últimos jogos e assegurou que não vai ocultar sua confiança nele. Jardim ainda cobrou mais ação em campo durante a partida contra o Athletico. Outro episódio relevante envolve a passividade dos jogadores do Flamengo em Curitiba, que não conseguiu reverter a superioridade do adversário em campo. O técnico Leonardo Jardim lamentou essa atuação e cobrou mais profissionalismo dos jogadores

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