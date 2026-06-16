O mercado musical global testemunhou um dos maiores fenômenos de engajamento da história recente com o lançamento de 'rosie', o primeiro álbum solo de Rosé, do BLACKPINK. O projeto atingiu a expressiva marca de 4 bilhões de streams somados no Spotify, consolidando a artista como uma das forças mais dominantes do pop atual.

Fora da Copa, João Pedro grava com Madonna e ganha apalpada da cantora; confira. O mercado musical global testemunhou um dos maiores fenômenos de engajamento da história recente com o lançamento de 'rosie', o primeiro álbum solo de Rosé , do BLACKPINK .

O projeto atingiu a expressiva marca de 4 bilhões de streams somados no Spotify, consolidando a artista como uma das forças mais dominantes do pop atual. No entanto, o motor por trás desse volume de reproduções atende por um nome específico: 'Adoraria gostar, mas não gosto', diz Zizi Possi sobre artistas da geração atual. 4 bilhões de streams no Spotify e se tornou oficialmente o primeiro álbum por um ato solo feminino de K-Pop a alcançar essa marca na plataforma.

Além disso, como os únicos atos femininos de K-Pop em toda a história a possuírem um álbum com mais de 4 bilhões de streams no Spotify. Dentro da dinâmica das plataformas de streaming como o Spotify, os streams acumulados por uma faixa lançada previamente como, que chegou ao mercado em 06 de dezembro do mesmo ano.

Como a faixa se tornou um sucesso viral sem precedentes imediatos, ela carregou consigo uma bagagem massiva de audições que inflou diretamente os números totais do disco. De acordo com dados de monitoramento das plataformas de áudio, mais de 50% dos 4 bilhões de streams totais do álbum. Essa distribuição demonstra como um grande sucesso global consegue ancorar o desempenho comercial de um álbum completo, elevando o projeto a patamares de recordistas históricos no ambiente digital.

A música tornou-se a faixa mais rápida de um artista de K-pop a atingir 1 bilhão de streams na história do Spotify. Permaneceu por 12 semanas no topo da parada mundial, tornando-se a música número um de fim de ano. Consagrou-se como o single global mais vendido do ano, marcando a primeira vez que um artista fora da América do Norte ou Europa liderou o ranking com trechos de letras não-inglesas.

Alcançou a terceira posição nos Estados Unidos, estabelecendo a maior estreia e pico para uma artista feminina de K-pop. Além do feito no Reino Unido, o sucesso manteve-se no topo das conversas globais com apresentações de grande porte na TV





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