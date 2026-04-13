Rosalía Regressa a Barcelona: Uma Celebração do Seu Vínculo com a Cidade Natal

A cantora Rosalía realiza quatro concertos em Barcelona durante a semana, marcando o retorno à cidade que impulsionou sua carreira e onde nutre fortes laços emocionais. A tour 'Lux' destaca-se por parcerias locais e a celebração da cultura catalã.
Rosalía regressa à cidade onde tudo começou. Depois de passar por Madrid e fazer duas paragens em Lisboa, a Lux Tour continua a sua jornada pela península com quatro concertos no Sant Jordi esta semana (segunda, quarta, sexta e sábado). Um encontro quádruplo onde se celebrará o paladar sonoro ao cantar “la fruita roja i rodona” de Divinize e se entoará com maior devoção o “crecí y el descaro lo aprendí/ por ahí por Barcelona ” de Reliquia.
Os geolocalizados na capital catalã sabem que o regresso de Sant Esteve de Ses Rovires se aproxima porque o algoritmo avassala com mais ênfase do que o habitual a sua relação com a cidade. Nestes dias, os agregadores de notícias têm insistido em “A maior gafe da minha vida: rejeitei Rosalía para que cantasse no meu bar”, a manchete que o empresário Kim Diaz — dono de Entrepanes Díaz ou o Mut, entre outros — deu à Time Out, lamentando que em 2014 lhe tivesse dito que “não dava o perfil” para cantar no Mutis ou nos vídeos em que cantava muito jovem nas ruas do Raval. Também nos mostraram, pela enésima vez, as fotos de La Morera, a mansão modernista nos arredores de Manresa que ia partilhar com Rauw Alejandro e que continua à venda por 2,2 milhões de euros. E voltou o conteúdo sobre o futuro macroestúdio de gravação que está a construir no distrito cultural de L’Hospitalet, uma reforma a cargo de Arquitectura G de um local que também acolherá os escritórios da Racinetas Productions SL — a empresa da qual a sua mãe, Pilar Tobella, é administradora única —, assim como a Fundación Rosalía, registada também em nome da mãe com um capital aportado de 30.000 euros e da qual, segundo consta no seu registo jurídico, tem como objetivo “apoiar a cultura, a igualdade e a educação musical”.
Embora a imprensa leve dias a anunciar o seu interesse por uma possível compra de um tríplex milionário em Pintor Rosales (Madrid), Rosalía regressa à cidade onde estudou, o trampolim que impulsionou a sua projeção internacional, mas, acima de tudo, o centro de gravidade da sua identidade pessoal. Em 2026, encherá quatro estádios em menos de uma semana. Muita coisa aconteceu, e foi muito trabalhado, desde as poucas dezenas de assistentes que teve a tocar com Raül Refree no Heliogàbal em 2015. Isso foi dois anos antes de publicar Los Ángeles, enquanto estudava na Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) e preparava aquela tese de final de curso que a levaria a El mal querer, o álbum de emancipação em que misturou os seus estudos de Flamenco com a influência da cena urbana global e a do Raval, um fenómeno que viveu de perto com Yung Beef ou La Zowi.
Se naquele trabalho se aliou ao El Guincho como produtor e ficou sem poupanças porque foi Rosalía quem contratou a Sony e não a Sony quem contratou Rosalía, a catalã sempre recorreu a criadores da cidade para enriquecer o seu trabalho. Já instalada nos Estados Unidos, parte de Motomami foi gravada em Angel Sound, o estúdio de Gràcia por onde também passaram Nathy Peluso, Fka Twigs ou Bad Gyal. Para alguns dos videoclipes desse álbum voltou a confiar na produtora Canada e, como é do Barça, gravou com a camisola blaugrana cantando o hino, mas com a palavra Motomami, que também levava serigrafada no seu peito, porque Rosalía não faz nada sem um propósito ou sem um golpe de marketing. Depois chegaria RR, aquela ponte criativa entre álbuns que cozinhou com aquele que viria a ser o seu ex, Rauw Alejandro, e para o qual escolheu o bar Marsella e as imediações do Apolo no videoclipe de Vampiros.
Em Lux, além de colaborar com Sílvia Pérez Cruz, a Escolania de Montserrat ou o Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, assim como com o técnico de som David Rodríguez na parte musical, aliou-se ao poeta, artista e ensaísta Gabriel Ventura para uma investigação conceptual sobre santas. Ela jamais cortou a ligação criativa ou emocional com a cidade. Desenhou o piromusical da Mercè de 2024, atuou por surpresa no concerto por Palestina em janeiro, após meses de debate sobre a sua não tomada de posição pública perante o genocídio de Gaza e, embora não o tenha promovido nas suas redes, a primeira entrevista que concedeu por Lux foi a Mar Vallverdú e ao seu podcast Radio Noia da Radio Primavera Sound, deitada na cama do apartamento da comunicadora, conversando em catalão. Ali foi onde mais se estendeu sobre a sua ligação emocional. Falou sobre partilhar apartamento em Sant Andreu, a euforia de correr pela praia de Bogatell ou um dos seus rituais favoritos: percorrer de mota da estrada de les Aigües até ao Raval, “um bairro que me apaixona”.
Quando volta, e volta muito com a sua irmã, deixa-se ver pelos bares, as lojas e os eventos a que é preciso ir. Compareceu como público a Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla, da dramaturga e atriz Berta Priet.
