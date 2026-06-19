Rosa é o tom de moda no Mundial de 2026

A escolha do rosa nas chuteiras das principais marcas esportivas do mundo é um indicativo de uma mudança de direção na moda e no design. A cor, antes estigmatizada, agora é vista como uma revolução cultural e de marketing, com vendas crescendo significativamente no Brasil.

A escolha adotada por gigantes do mercado esportivo vai além da estética e reflete tendências globais de comportamento, consumo e identidade; especialistas apontam que o rosa se tornou um dos protagonistas do Mundial de 2026.

A chuteira rosa se tornou um símbolo inesperado da Copa do Mundo de 2026, destacando-se no campo e refletindo tendências globais de moda e comportamento. Marcas como Nike e Adidas apostaram na cor, que não pertence a nenhuma seleção, aumentando seu apelo neutral. O rosa, antes estigmatizado, agora é visto como uma revolução cultural e de marketing, com vendas crescendo significativamente no Brasil. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. As imagens dos jogos da Copa do Mundo de 2026 têm revelado um elemento em comum nos pés de alguns dos principais jogadores do planeta: as chuteiras rosas. Mais do que um detalhe visual ou uma coincidência entre fabricantes, a presença da cor no maior palco do futebol mundial evidencia uma convergência rara entre moda, comportamento, marketing e transformação cultural.

Muitos fatores envolvem o fenômeno, que transcende os campos de futebol. Chuteiras são vistas no vestiário da Suíça antes da partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 da Fifa entre Suíça e Bósnia e Herzegovina - Foto: Alex Livesey - Fifa/Fifa via Getty Images. Para a consultora de imagem e especialista em cores Luciana Ulrich, a escolha tem explicações que vão muito além da estética. - O rosa é um tom complementar ao verde.

Sendo assim, chama muita atenção no gramado, porque são cores completamente opostas no círculo cromático. Nossos olhares se voltam para as chuteiras mais facilmente - explica. O rosa pode não ser a primeira cor que vem à mente quando se pensa em tons neutros - até porque de neutro, o fúcsia não tem nada.

No entanto, na Copa, ele assume lugar de neutralidade quando não é associado a nenhum país. Enquanto o Brasil é conhecido pelo tom de amarelo canário, por exemplo, o rosa não pertence a nenhuma seleção que disputa a taça. A princípio, a explicação parece suficiente: todas as marcas querem destaque.

No entanto, a opção das marcas pelo rosa passa por diversos fatores. Um deles é a pesquisa de marketing desenvolvida para as coleções. Chuteiras usadas por Vini Júnior na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images. Nike, Adidas, Puma e New Balance, quatro das maiores marcas esportivas do mundo, apostaram em modelos com tons vibrantes de rosa para esta temporada.

O resultado foi imediato: as chuteiras se destacaram em campo e se tornaram um dos símbolos visuais mais marcantes do torneio. A estratégia visual se soma a uma leitura ainda mais ampla das tendências globais. Não à toa, o tom conhecido como Electric Fuchsia foi apontado há dois anos pela WGSN, uma das principais consultorias internacionais de tendências, como uma das cores de destaque para a primavera-verão de 2026 no hemisfério norte, período em que ocorre a Copa.

A escolha também representa uma mudança de direção após anos de domínio dos tons neutros na moda e no design. Nos últimos dois anos, a Pantone escolheu tons mais suaves como Cores do Ano: o Mocha Mousse e o Cloud Dancer, um marrom frio e suave e um tom de branco. - Viemos de uma onda muito forte dos neutros. Mas as cores mais vibrantes voltaram a aparecer nas lojas.

Está no inconsciente coletivo. E o rosa dessas chuteiras é extremamente vivo, vibrante e cheio de energia - afirma Luciana. Segundo a especialista, o fato de concorrentes globais terem chegado à mesma aposta cromática é um indicativo de que a decisão foi baseada em pesquisas de mercado, análises comportamentais e leitura de tendências culturais. - Quando gigantes do mercado convergem para a mesma escolha de cores, existe um olhar compartilhado e muito direcionado para comportamento, cultura e desejo do consumidor.

São pesquisas, análises de tendências, dados de consumo e leituras culturais trabalhando juntos. É o inconsciente coletivo em ação. A ascensão do rosa nos gramados também carrega um simbolismo histórico. Durante séculos, a cor esteve associada a diferentes significados sociais.

Na Idade Média, era considerada predominantemente masculina. Apenas posteriormente passou a ser vinculada à feminilidade, criando um estigma que acompanhou gerações. Chuteiras rosas durante a sessão de treino aberta da Espanha antes da primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde - Foto: MI News/NurPhoto via Getty Images. Por décadas, o uso da cor por homens esteve cercado de preconceitos, especialmente em ambientes públicos e esportivos.

A escolha do rosa nas chuteiras pode ser vista como uma forma de romper com esses estereótipos e promover uma maior inclusão e diversidade no esporte. A mudança de direção na escolha de cores pode ser um indicativo de uma maior abertura e aceitação das tendências culturais e comportamentais. A escolha do rosa nas chuteiras pode ser vista como uma forma de promover uma maior diversidade e inclusão no esporte, rompendo com os estereótipos e preconceitos que cercam a cor





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