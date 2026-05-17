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Ronda Rousey volta a lutar após 17 anos fora do MMA e vence medalhista olímpica no judô Gina Carano

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Ronda Rousey volta a lutar após 17 anos fora do MMA e vence medalhista olímpica no judô Gina Carano
Ronda RouseyGina Carano
📆5/17/2026 12:29 PM
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Ronda Rousey voltou a lutar após um período de 17 anos de ausentismo, vencendo a adversária rápida, derrubando-a e aplicando uma chave de braço. Após a luta, as duas pioneiras do MMA feminino trocam um abraço em demonstração de fair play e admiração mútua. Ronda Rousey, uma medalhista olímpica no judô e especialista no solo, venceu Gina Carano, uma ex-lutadora que estava fora do cenário profissional há 17 anos, após ela não conseguir reagir e desistir do combate.

Ronda Rousey voltava de forma espetacular. Na madrugada de domingo 17, em Los Angeles, Rousey venceu a adversária rapidamente ao derrubar-a e aplicar uma chave de braço.

Depois da luta, as duas pioneiras do MMAfeminino trocaram um abraço em demonstração de fair play e admiração mútua. Ronda disse que Gina era sua heroína e que ela a mudava o seu mundo e que elas a tinham mudado o mundo. Gina disse que ficaria feliz em voltar a lutar e que ainda pensava em fazer alguma coisa.

Na abertura do card principal do evento liderado por Rousey e Carano, o brasileiro Junior Cigano foi nocauteado pelo cubano Robelis Despaigne

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Ronda Rousey Gina Carano

 

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