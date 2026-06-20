Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho são vistos juntos no estádio da Filadélfia durante a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026

A presença dos ídolos gerou reações na internet, com muitos fãs pedindo que entrassem em campo para salvar a seleção brasileira. A dupla lendária trouxe nostalgia e engajamento entre os torcedores.

Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho , campeões mundiais em 2002, foram vistos juntos no estádio da Filadélfia durante a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026.

A presença dos ídolos gerou reações na internet, com muitos fãs pedindo que entrassem em campo para salvar a seleção brasileira. A dupla lendária trouxe nostalgia e engajamento entre os torcedores. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

A partida entre Brasil e Haiti, válida pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo 2026, conta com a audiência de uma dupla mais do que ilustre. Os ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho estão juntos no estádio da Filadélfia assistindo ao jogo. A dupla foi campeã mundial pelo Brasil, na edição de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul, e o registro dos dois repercutiu instantaneamente entre fãs brasileiros e estrangeiros nas redes sociais.

Em caso de corte, seleção brasileira pode substituir Raphinha na Copa do Mundo? Saiba regra da Fifa. Rayan é o jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em uma Copa desde 1970; atacante é 6º mais novo em ranking histórico que tem Pelé como líder. Atacante entrou em campo contra o Haiti aos 19 anos e 320 dias, superou Kaká como caçula brasileiro no torneio neste século e ficou a apenas um dia da marca de Mazzola.

'De cria! ': Flamengo tira onda com gol de Vinícius Júnior e passe de Paquetá no jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa. Substituído no primeiro tempo, Raphinha é alvo de críticas por torcedores na web.

Após construir o maior residencial da América Latina, o Yachthouse, com 294 metros de altura, o terceiro empreendimento da GT Home com a Pininfarina em Balneário Camboriú (SC) reforça a presença das residências assinadas no mercado de alto padrão brasileiro, que está entre os dez maiores do segmento. O novo projeto combina design automotivo, curadoria da marca global e uma das maiores áreas de lazer da região central da cidade catarinense.

A ADI 7977, proposta pelo PDT no STF, questiona a Resolução 448/2022 do Confef, utilizada para disciplinar o registro de treinadores esportivos nos conselhos de Educação Física. A ação discute os limites da fiscalização dos conselhos profissionais, a aplicação da Lei Geral do Esporte e o alcance da atuação de treinadores habilitados por diferentes formas de qualificação previstas em lei. Entenda a comemoração do 'surfista' Matheus Cunha, autor de dois gols do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo.

Modelo por assinatura redefine investimentos em tecnologia. O modelo de assinatura de equipamentos gráficos ganha espaço no Brasil ao oferecer uma alternativa à compra tradicional de máquinas. Com o RHB Signature, empresas utilizam equipamentos modernos mediante mensalidade e podem adquirir o ativo ao final do contrato





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