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Ronaldo Caiado defende controle de gastos, reformas e redução de juros em eventual governo

Política News

Ronaldo Caiado defende controle de gastos, reformas e redução de juros em eventual governo
Ronaldo CaiadoPré-CandidatoPresidência 2026
📆6/2/2026 1:48 AM
📰CNNBrasil
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Em entrevista, pré-candidato à presidência detalha propostas de reforma administrativa, política, trabalhista e previdenciária, além de destacar a necessidade de cortar despesas e diminuir taxas de juros para estimular o agronegócio e a economia.

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), apresentou suas prioridades para um eventual governo a partir de 2026, com foco no controle dos gastos públicos, na aprovação de reformas estruturais e na redução das taxas de juros.

Em entrevista, ele detalhou suas propostas, mencionando a intenção de encaminhar ao Congresso Nacional uma agenda ampla que inclui reforma administrativa, reforma política, reforma trabalhista e mudanças no sistema previdenciário. A defesa do corte de gastos e da eficiência do setor público é acompanhada da promessa de estimular o desenvolvimento do país e de trazer os juros a níveis que não inibam a atividade produtiva.

O pré-candidato argumenta que只有通过财政纪律和结构性改革, o Brasil poderá retomar o crescimento sustentado e melhorar sua competitividade internacional. Ele destacou que sua experiência à frente do governo de Goiás, onde implementou ajustes fiscais e restabeleceu o equilíbrio das contas públicas, serve como comprovação de que tais medidas são factíveis.

No estado, segundo Caiado, a contenção de despesas foi feita em conjunto com os outros poderes, resultando em um governo com compromissos em dia e capacidade de investimento, o que demonstra a viabilidade de uma gestão responsável em nível federal. A agenda econômica proposta visa, portanto, criar um ambiente de maior segurança jurídica e confiança para o setor privado, especialmente para o agronegócio, setor que o pré-candidato considerou estratégico.

Caiado comentou as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais em razão do alto custo do crédito, que tem agravado o endividamento e inibido novos investimentos. Para ele, a redução dos juros é condição essencial para restabelecer a capacidade de investimento do agronegócio e de outros segmentos da economia.

A incerteza sobre as fontes de recursos para financiar programas de apoio ao setor e para renegociar dívidas foi apontada como um problema adicional, reforçando a necessidade de um plano estruturado de incentivos que não dependa de medidas emergenciais. O pré-candidato indicou que sua administração pretende adotar uma política creditícia mais acessível, alinhada a um ambiente macroeconômico estável, de modo a fomentar a expansão da produção e a geração de empregos.

A questão agrária e a sustentabilidade financeira do campo são, portanto, centrais em seu discurso. No plano político, Caiado ressaltou a importância de Minas Gerais na disputa presidencial e disse que tem intensificado agendas no estado, como parte de uma estratégia de estruturação de sua presença nacional. Ele mencionou que percorre o Brasil inteiro para dialogar com diferentes setores e construir apoios, destacando o papel fundamental de Minas Gerais nesse processo.

Essa mobilização busca dissipar eventuais resistências e apresentar sua plataforma de governo de forma direta aos eleitores de diversos estados. O pré-candidato considerou que a recuperação da economia brasileira depende não apenas de medidas técnicas, mas também da credibilidade moral do líder e da confiança da sociedade nos governantes. Para ele, a combinação entre responsabilidade fiscal, redução dos juros e estímulo ao investimento privado é o caminho para ampliar a geração de riqueza e a competitividade do país.

A mensagem que busca transmitir é a de que um governo com bases sólidas na gestão pública e na ética poderá superar os desafios atuais e conduzir o país a um novo ciclo de prosperidade. Suas declarações reforçam a intenção de se posicionar como uma alternativa de centro-direita, com discurso pragmático e ênfase na eficiência administrativa.

A entrevista foi divulgada em um momento em que Caiado se prepara para as eleições de 2026, buscando consolidar sua pré-campanha e atrair o eleitorado que valoriza a experiência governamental e a defesa de reformas de fundo, além de atender às demandas do setor produtivo, particularmente o agronegócio. O teor das afirmações indica que a campanha deverá girar em torno de três eixos principais: controle de gastos, reformas e juros baixos.

A menção à importância da credibilidade moral também aponta para uma tentativa de diferenciar-se de outras figuras do espectro político, prometendo um governo transparente e focado em resultados

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Ronaldo Caiado Pré-Candidato Presidência 2026 Reformas Controle De Gastos Juros Agronegócio

 

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