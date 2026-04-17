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Ronaldinho Gaúcho: Origens, Sonhos e o Gol Eternizado na Netflix

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Ronaldinho Gaúcho: Origens, Sonhos e o Gol Eternizado na Netflix
Ronaldinho GaúchoNetflixFutebol
📆4/17/2026 9:21 AM
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Minissérie na Netflix relembra a infância humilde, a ascensão no futebol e a icônica estreia pela Seleção Brasileira de Ronaldinho Gaúcho, com depoimentos do craque e de seu irmão Roberto de Assis.

Na minissérie documental ' Ronaldinho Gaúcho ', disponível na Netflix , o lendário ex-jogador e seu irmão e empresário, Roberto de Assis, desvendam as origens de uma trajetória brilhante. O primeiro episódio, intitulado 'Eu tinha um sonho', mergulha na infância humilde, mas repleta de dignidade, do craque. Assis recorda os tempos em que dividiam o quarto, com ele já no profissional e Ronaldinho, ainda com sete anos, o acompanhando em treinos e jogos. Era a imersão precoce no universo do futebol, um sonho infantil que se tornava realidade.

Ronaldinho Gaúcho complementa, descrevendo a experiência como algo bom, por estar ao lado de seu ídolo, seu irmão. Ele relata a alegria de vivenciar o ambiente de vestiário, de acompanhar os treinos diários e de ter a oportunidade de entrar em campo sempre que possível, moldando sua paixão pelo esporte desde cedo. A qualidade técnica ímpar, marca registrada de Ronaldinho, é destacada por Assis, que menciona a bola de futebol como o primeiro e mais significativo presente que o atleta recebeu.

A dedicação intensa e a decisão precoce de se tornar jogador profissional definiram o caminho desde a infância, quando ainda atuava no futebol de salão e nas categorias de base do Grêmio. As férias eram preenchidas com futebol de praia, uma forma lúdica e eficaz de aprimorar suas habilidades. O ex-jogador enfatiza que o futebol sempre foi a essência de sua vida, desde os primeiros anos.

A série também evoca a memorável estreia de Ronaldinho pela Seleção Brasileira em 1999, durante a Copa América, um momento que culminou em um gol icônico eternizado pela narração de Galvão Bueno. Ronaldinho descreve a sensação de realização ao integrar um grupo repleto de seus ídolos, a ansiedade por jogar e a rapidez com que a oportunidade surgiu. Ele narra o lance do gol, uma jogada de pura genialidade, onde dominou a bola por cima do marcador, a ajeitou e finalizou com maestria.

Galvão Bueno, por sua vez, rememorou a surpresa e o assombro diante da performance do jovem craque em seu primeiro toque na bola pela seleção, culminando na célebre exclamação que o projetou mundialmente: 'Olha o que ele fez, Ronaldinho Gaúcho é o nome dele!'. Essa narração se tornou um selo indelével na carreira do jogador, ecoando por todo o planeta.

A produção da Netflix oferece uma perspectiva íntima e emocionante sobre os alicerces que construíram um dos maiores talentos que o futebol já viu, destacando a importância da família, da paixão e da determinação inabalável. É um convite para revisitar a jornada de um ídolo sob uma nova luz, conectando o público com as raízes de sua magia em campo.

O esporte, mais do que uma profissão, foi o fio condutor de sua existência, desde os primeiros passos em uma infância simples até o estrelato mundial. O roteiro da minissérie permite que os espectadores entendam não apenas os feitos em campo, mas também a força de vontade e o amor pelo jogo que impulsionaram Ronaldinho Gaúcho a alcançar o ápice, transformando um sonho de criança em uma lenda do futebol.

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