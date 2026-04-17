Ronaldinho Gaúcho: Minissérie da Netflix Revela Infância Humilde e Sonho de Ídolo

Nova minissérie documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho explora as origens do craque, sua infância humilde e a relação com o irmão Roberto de Assis. O primeiro episódio relembra momentos marcantes, como a estreia pela Seleção Brasileira e o gol antológico, eternizado pela narração de Galvão Bueno. A produção aborda a paixão pelo futebol desde cedo e a superação de dificuldades para alcançar o estrelato, destacando a importância dos sonhos e da perseverança.

A minissérie documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho mergulha nas origens e na ascensão meteórica do craque, revelando detalhes de sua infância humilde e o caminho árduo que o levou ao estrelato. No primeiro episódio, intitulado Eu tinha um sonho, o próprio ex-jogador e seu irmão e empresário, Roberto de Assis, narram os primeiros passos em uma jornada movida pela paixão inabalável pelo futebol.

Assis recorda a pobreza que marcava a infância da família, mas enfatiza a dignidade e o amor que permeavam o lar, onde dividiam um quarto enquanto ele já trilhava o caminho profissional. A presença de Ronaldinho, ainda menino, nos vestiários e treinos do irmão, alimentava seu sonho de seguir os passos de seu ídolo, vivenciando desde cedo o ambiente que viria a dominar. 'Nós éramos pobres, era uma infância humilde, mas muito digna. Em determinado momento, nós dividíamos o quarto. Eu já estava no profissional, e o Ronaldo, com sete anos, me acompanhava. Era o sonho de toda criança, e ele viveu dentro de um vestiário de futebol', relata Roberto de Assis.

Ronaldinho Gaúcho complementa, com um sorriso, a memória compartilhada pelo irmão: 'Sempre foi meu ídolo, então, para mim, era bom. Eu dividia o quarto com meu ídolo. Meu irmão já tinha a vida de jogador, com treinos todos os dias, e eu gostava. Sempre que tinha a chance, ele me levava para os treinos e jogos. Eu entrava em campo junto e vivia aquele ambiente do futebol a vida inteira. Eu amava'.

A vocação para o esporte, segundo Assis, era evidente desde cedo, impulsionada por uma qualidade técnica excepcional e um amor intenso pela bola, presente desde o primeiro presente recebido. A transição do futebol de salão nas categorias de base do Grêmio para as partidas de futebol de praia durante as férias moldaram ainda mais o talento do jogador, que consolidou sua paixão pelo esporte desde os primeiros anos de vida.

O documentário também revisita momentos cruciais da carreira de Ronaldinho, como sua estreia pela Seleção Brasileira em 1999, durante a Copa América. O episódio destaca o gol antológico marcado nessa partida, eternizado na icônica narração de Galvão Bueno. Ronaldinho descreve a sensação de realização ao integrar um grupo repleto de seus ídolos e a rapidez com que a oportunidade de jogar se apresentou, culminando no lance genial que resultou no gol. 'Eu estava realizado por fazer parte daquele grupo de jogadores que, em sua maioria, eram meus ídolos. Eu estava no grupo, mas queria jogar também. E veio a oportunidade, foi tudo muito rápido. Toquei a bola por cima do outro (jogador adversário), ajeitei e já saiu o gol', compartilha o ex-jogador.

Galvão Bueno relembra o impacto imediato do lance e da performance do então jovem craque: 'A primeira bola que o cara (Ronaldinho Gaúcho) pegou, ele fez aquilo (o gol)? Saiu uma coisa automática: 'Olha o que ele fez, olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho é o nome dele!' E virou uma marca dele também, o nome ficou até hoje no mundo inteiro'.

A série, ao desvendar essas memórias, oferece um retrato íntimo da trajetória de um dos maiores talentos que o futebol já viu, reforçando a importância da perseverança e do sonho em superar adversidades. É fundamental ressaltar a necessidade de responsabilidade ao participar de qualquer atividade relacionada a jogos de apostas, sendo necessário ter mais de 18 anos para tal





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