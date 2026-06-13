Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli se pronunciam após suspensão da Amazon nas finais da NBA

Apresentadores do podcast Jararacas foram suspensos da transmissão do jogo 5 da final da NBA pela Amazon Prime Video após crítica irônica a vídeo de jornalista Alana Ambrosio. Eles divulgaram nota explicando os fatos e pedindo desculpas no próximo programa.

Após serem retirados da transmissão do jogo 5 da final da NBA - confronto entre New York Knicks e San Antonio Spurs - Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli se manifestaram publicamente sobre a suspensão imposta pela Amazon Prime Video .

O episódio, ocorrido neste sábado, 13, tinha grande importância, já que os Knicks lideravam a série melhor de sete por 3 a 1 e precisavam apenas de mais uma vitória para assegurar o título. Em nota divulgada nas redes sociais, a dupla explicou que recebeu a informação da suspensão na sexta‑feira, dia 12, enquanto a empresa avaliava um incidente gerado durante o podcast "Jararacas".

Segundo eles, a paródia que provocou a controvérsia foi gravada na terça‑feira, a transmissão extraordinária ocorreu na quarta, outro episódio foi ao ar na quinta, e somente na sexta‑feira a Amazon comunicou que ambos ficariam afastados até a conclusão da investigação





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