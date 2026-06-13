Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video após incidente em transmissão da final da NBA

Esportes News

Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video após incidente em transmissão da final da NBA
NBAPrime VideoRômulo Mendonça
📆6/13/2026 1:40 AM
📰Lance!
50 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

Comentarista da Prime Video é afastado temporariamente após realizar comentário inadequado durante a final da NBA. A medida é preventiva e ocorre enquanto a emissora investiga o incidente que gerou polêmica nas redes sociais.

Rômulo Mendonça , comentarista da Prime Video , foi afastado temporariamente após realizar uma transmissão considerada inadequada durante a final da NBA . O incidente ocorreu quando o commentator fez um comentário de teor duvidoso no momento de um lance decisivo, gerando forte repercussão nas redes sociais e críticas por parte da audiência.

A Prime Video, plataforma de streaming detentora dos direitos de transmissão da liga, emitiu nota oficial afirmando que está investigando o caso e que o afastamento imediato é uma medida preventiva até a conclusão dos procedimentos internos. A emissora não divulgou detalhes sobre a natureza exata do comentário, mas as manifestações públicas indicam que a ação faz parte de um protocolo de conduta para garantir a imparcialidade e o respeito durante suas coberturas esportivas.

Este episódio suscita debates sobre os limites da liberdade de expressão em transmissões ao vivo e como as empresas de mídia equilibram a personalidade de seus comentaristas com a responsabilidade editorial. Enquanto isso, substitutos serão escalados para a cobertura do restante da série final, com a plataforma buscando minimizar impactos na experiência do torcedor. A NBA, como parceira da Prime Video, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas acompanha de perto a situação

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

NBA Prime Video Rômulo Mendonça Transmissão Esportiva Comentário Final Da NBA Polêmica

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 4 entre Knicks e Spurs hojeFinais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 4 entre Knicks e Spurs hojePartida será disputada no Madison Square Garden; Equipe de Nova Iorque lidera por 2 a 1. Saiba como assistir ao vivo ao jogo
Read more »

Knicks buscam virada épica sobre o Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBAKnicks buscam virada épica sobre o Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBANa noite desta quarta-feira (10), os Knicks recuperaram uma desvantagem de 29 pontos, venceram por 107 a 106 e ampliaram a vantagem na série
Read more »

Trump ignora cerimônia e não estará presente na estreia dos EUA na CopaTrump ignora cerimônia e não estará presente na estreia dos EUA na CopaDecisão segue vaias durante as finais da NBA no Madison Square Garden, nesta semana
Read more »

'Depois Daquele Ano' é sobre segundas chances, diz Michael Bradway'Depois Daquele Ano' é sobre segundas chances, diz Michael BradwayNova série do Prime Video é uma adaptação do livro 'Depois Daquele Verão', de Carley Fortune
Read more »



Render Time: 2026-06-13 04:40:36