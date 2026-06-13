Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video após incidente em transmissão da final da NBA

Comentarista da Prime Video é afastado temporariamente após realizar comentário inadequado durante a final da NBA. A medida é preventiva e ocorre enquanto a emissora investiga o incidente que gerou polêmica nas redes sociais.

Rômulo Mendonça , comentarista da Prime Video , foi afastado temporariamente após realizar uma transmissão considerada inadequada durante a final da NBA . O incidente ocorreu quando o commentator fez um comentário de teor duvidoso no momento de um lance decisivo, gerando forte repercussão nas redes sociais e críticas por parte da audiência.

A Prime Video, plataforma de streaming detentora dos direitos de transmissão da liga, emitiu nota oficial afirmando que está investigando o caso e que o afastamento imediato é uma medida preventiva até a conclusão dos procedimentos internos. A emissora não divulgou detalhes sobre a natureza exata do comentário, mas as manifestações públicas indicam que a ação faz parte de um protocolo de conduta para garantir a imparcialidade e o respeito durante suas coberturas esportivas.

Este episódio suscita debates sobre os limites da liberdade de expressão em transmissões ao vivo e como as empresas de mídia equilibram a personalidade de seus comentaristas com a responsabilidade editorial. Enquanto isso, substitutos serão escalados para a cobertura do restante da série final, com a plataforma buscando minimizar impactos na experiência do torcedor. A NBA, como parceira da Prime Video, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas acompanha de perto a situação





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