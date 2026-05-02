Romeu Zema Propõe Mudança na Lei do Trabalho Infantil e Gera Debate

Pré-candidato à Presidência Romeu Zema defende a flexibilização da legislação que proíbe o trabalho infantil, argumentando que a proibição total limita oportunidades para jovens. A declaração gerou críticas e reacendeu o debate sobre direitos da criança e desenvolvimento econômico.

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema , filiado ao partido Novo, gerou considerável debate ao expressar sua intenção de modificar a legislação brasileira que atualmente proíbe o trabalho infantil.

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, divulgada no Dia do Trabalho, 1º de maio, Zema argumentou que a proibição total do trabalho para menores de 16 anos é prejudicial e limitante, defendendo a possibilidade de que crianças e adolescentes possam realizar atividades laborais sob certas condições. A declaração reacendeu uma discussão complexa sobre o papel do trabalho na formação de jovens, os direitos da criança e a necessidade de equilibrar educação e responsabilidade financeira.

Zema criticou a legislação vigente, afirmando que ela impede que jovens adquiram experiência profissional e contribuam financeiramente para suas famílias, além de limitar suas oportunidades de desenvolvimento. Ele mencionou exemplos de outros países, como os Estados Unidos, onde a prática de crianças realizando trabalhos como entregadores de jornais é aceita e remunerada, como uma forma de incentivar a independência e a responsabilidade desde cedo.

O pré-candidato ressaltou que, em sua própria infância, era possível obter uma carteira de trabalho aos 14 anos, e lamentou a mudança na legislação brasileira que, segundo ele, criou a percepção equivocada de que o trabalho é prejudicial para os jovens. Zema enfatizou que o estudo é prioritário, mas que crianças e adolescentes podem auxiliar em tarefas simples e adequadas à sua idade, contribuindo para o sustento familiar e desenvolvendo habilidades importantes.

Zema atribuiu a proibição do trabalho infantil à influência de ideologias de esquerda, alegando que essa corrente política criou a noção de que o trabalho prejudica o desenvolvimento da criança. Ele defendeu que a legislação brasileira atual, ao proibir o trabalho infantil, está, na verdade, escravizando os jovens, impedindo-os de adquirir experiência profissional e de contribuir para a economia.

O ex-governador, que relatou ter trabalhado desde a infância, argumentou que a legislação limitante está privando os jovens de oportunidades valiosas e que uma mudança na lei seria fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social do país. A declaração de Zema contrasta com os dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelam que 1,65 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2024, representando 4,3% da população nessa faixa etária.

Esses dados demonstram que o trabalho infantil já é uma realidade no Brasil, apesar da proibição legal, e que a flexibilização da legislação poderia agravar o problema, expondo ainda mais crianças e adolescentes a condições de trabalho precárias e perigosas. Além disso, o levantamento do IBGE indica que a frequência escolar é significativamente menor entre crianças e adolescentes que trabalham, com apenas 88,8% frequentando a escola, em comparação com 97,5% da população total de 5 a 17 anos.

Isso reforça a preocupação de que o trabalho infantil possa comprometer o direito à educação e o futuro desses jovens. O Brasil é signatário das Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelecem a idade mínima para admissão ao emprego e a eliminação das piores formas de trabalho infantil, respectivamente. Essas convenções internacionais reforçam o compromisso do país com a proteção dos direitos da criança e a erradicação do trabalho infantil.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ressalta que a Convenção 138 exige a implementação de uma política nacional voltada à abolição efetiva do trabalho infantil, e que a flexibilização da legislação seria uma violação dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A proposta de Zema gerou críticas de diversas organizações da sociedade civil, que defendem a manutenção da proibição do trabalho infantil e a intensificação das ações de fiscalização e combate a essa prática.

Essas organizações argumentam que o trabalho infantil é uma violação dos direitos humanos, que prejudica o desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes, e que perpetua a pobreza e a desigualdade social. A discussão proposta por Zema levanta questões importantes sobre o papel do Estado na proteção dos direitos da criança, a necessidade de garantir o acesso à educação e a importância de promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável e inclusiva.

A complexidade do tema exige um debate aprofundado e a consideração de diferentes perspectivas, a fim de encontrar soluções que garantam o bem-estar e o futuro das crianças e adolescentes brasileiros





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