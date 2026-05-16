Romeu Zema nega rompimento com Flávio Bolsonaro, mas mantêm chances do segundo turno juntos

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Metroviários de São Paulo cancelam greve desta quarta-feira Pré-candidato a presidente, Romeu Zema ( Novo ), disse neste sábado, 16, que a crítica feita ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro Logradouro após o áudio com o pedido vir à tona, Zema gravou um vídeo dizendo que o conteúdo era "imperdoável" e um "tapa na cara dos brasileiros".

Passados três dias, agora ele nega ter rompido com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e diz que eles estarão juntos no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Metroviários de São Paulo cancelam greve desta quarta-feira "Eu fui duro porque eu fiquei muito decepcionado, mas eu agi de acordo com os meus princípios e valores. E, para mim, é uma página virada", disse ele durante encontro do Partido Novo em Belo Horizonte (MG).

A primeira declaração de Zema sobre o assunto tornou-o alvo do bolsonarismo e praticamente enterrou as chances dele se tornar vice de Flávio, como vinha sendo cogitado. O senador Flávio Bolsonaro negou ter tido qualquer tipo de rompimento com Zema e afirmou que anti sempre fizer nada com o ex-governador de Minas Gerais, "eles são próximos e respeitam a família Bolsonaro".

Para Zema, no entanto, não houve nenhum rompimento político e enfatizou que ainda mantém o mesmo cenário: a pré-candidatura de Zema, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e tem certeza que no segundo turno eles estarão juntos contra a esquerda, contra o Partido dos Trabalhadores (PT) que tem destruído esse País





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