Romeu Zema e Ronaldo Caiado avaliam possibilidade de chapa conjunta para presidência

Pré-candidatos pelo Novo e PSD se reuniram para discutir união em projeto presidencial; negociações são vistas como teste de viabilidade, mas encontram resistências, especialmente no partido de Zema.
Os pré-candidatos à presidência da República Romeu Zema (partido Novo ) e Ronaldo Caiado ( PSD ) se reuniram esta semana para discutir a possibilidade de uma união entre ambos em um único projeto eleitoral.
Segundo aliados de Zema, as negociações inicialmente não têm grandes chances de avançar, uma vez que o partido Novo historicamente rejeita composições dessa natureza. A conversa, iniciada pelos próprios pré-candidatos, visa testar a receptividade nas ruas e nas redes sociais à ideia de uma chapa formada por dois ex-governadores alinhados ao campo conservador. Ronaldo Caiado, por sua vez, comentou: Nós conversamos e existe esse sentimento de composição. Ele é uma pessoa aberta.
Então, estamos somente avaliando. Apesar de o cenário ainda incerto e sem compromisso formal de que a chapa, apelidada de Ro-Ro, se concretize, a movimentação já alimenta o noticiário e coloca os nomes de Zema e Caiado em evidência. Do ponto de vista estratégico, essa aproximação pode ser vista como uma tentativa de ambos ampliarem o seu capital político em um contexto eleitoral ainda indefinido.
Apesar disso, Caiado enfrenta dificuldades para conquistar a atenção do eleitorado, enquanto Zema busca consolidar sua imagem como uma alternativa de renovação dentro do espectro conservador. A união, se viesse a ocorrer, representaria uma soma de forças que poderia alterar o equilíbrio das forças no centro-direita, mas depara com resistências internas, especialmente no Novo, que valoriza a independência programática.
Além disso, as recentes movimentações no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros deixaram de dar visibilidade ao tema, contribuíram para esfriar o clima de deliberação sobre a possível aliança. Em síntese, a articulação entre Zema e Caiado reflete uma busca por viabilidade política em um ambiente competitivo, mas ainda carece de base concreta para avançar
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