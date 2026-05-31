Romena de 35 anos com ELA relata progressão da doença e desafios do cotidiano

Alexandra Apalaghiei, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, conta como a doença afeta sua mobilidade e rotina, destacando a necessidade de cuidados e apoio financeiro.

Uma romena de 35 anos, Alexandra Apalaghiei, está perdendo gradualmente a capacidade de andar e falar após ser diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica ( ELA ), uma forma de doença do neurônio motor (MND).

O caso, relatado pelo jornal britânico Daily Mail, destaca os desafios enfrentados por pacientes com essa condição rara e incurável. Moradora de Londres desde 2015, Alexandra trabalhava na equipe de eventos de um hotel cinco estrelas e era mãe de um menino, levando uma vida considerada normal até o surgimento dos primeiros sintomas em novembro de 2021, quando tinha 31 anos.

Ela começou a acordar com rigidez intensa pelo corpo e, meses depois, sentiu dores profundas no ombro esquerdo e uma sensação de peso anormal no braço. Após uma série de exames, incluindo eletroneuromiografia em dezembro de 2022, o diagnóstico de ELA foi confirmado por um neurologista em abril de 2023.

"Eu tive um colapso quando cheguei em casa", revelou Alexandra ao relembrar o momento da notícia. Atualmente, ela utiliza um andador dentro de casa e cadeira de rodas externamente, com quedas frequentes devido à perda de equilíbrio, e necessita de ajuda para tarefas domésticas. O parceiro assumiu a maior parte dos cuidados com ela e com o filho do casal.

Sem condições de continuar trabalhando, a família criou uma campanha de arrecadação para custear despesas médicas, equipamentos de mobilidade e cuidados adicionais em casa. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), a doença do neurônio motor afeta células nervosas responsáveis pelos movimentos voluntários, causando perda progressiva da força muscular, dificuldades para caminhar, falar e engolir.

A causa exata é desconhecida na maioria dos casos, e embora seja mais comum em pessoas entre 60 e 70 anos, pode atingir adultos de qualquer idade. Não há cura, e os tratamentos disponíveis visam retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELA Esclerose Lateral Amiotrófica Doença Do Neurônio Motor Diagnóstico Qualidade De Vida Cuidados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BrCidades: Adoecer na cidade e a exaustão da vida urbanaA saúde começa muito antes do hospital: ela nasce — ou morre — no território

Read more »

Mãe de Henry Borel passa mal durante julgamento ao ver fotos do corpo da criançaMonique Medeiros, mãe do menino Henry Borel e ré pela morte do filho, passou mal durante a manhã desta sexta-feira, 29, ao ver fotos do corpo da criança durante o julgamento. Ela foi atendida por equipe médica e dispensada da sessão. A previsão é que ela volte a participar da plenária neste sábado, 30. O julgamento entrou no quinto dia e as sessões prosseguem até que todas as testemunhas e depois os réus sejam ouvidos para os jurados emitirem o veredicto.

Read more »

Morre Kelly, irmã de Jamie Lee Curtis, aos 69 anosDe acordo com a atriz, ela estava em casa em paz quando faleceu

Read more »

Apresentadora contesta multa e é expulsa de hotel em Nova York | CelebridadesEla foi acusada de ter supostamente fumado em um quarto do local

Read more »