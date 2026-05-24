Romário defende convocação de Ancelotti e a inclusão de Neymar

O ex-jogador brasileiro elogia a convocação de Tite e defende a inclusão de Neymar na seleção. Ele também destaca a qualidade do elenco e acredita que o treinador tem material para fazer a seleção jogar bem.

Romário elogia convocação de Ancelotti e defende a inclusão de Neymar : 'O Mister deve levar o cara'. O ex-jogador também destaca a qualidade do elenco e acredita que o treinador tem material para fazer a seleção jogar bem.

O brasileiro também faz um elogio a Raphinha, que pode ser a 'Copa dele' com 29 anos, maduro e ainda no auge. A convocação de Ancelotti foi bem recebida por Romário, que acha que o time tem tudo para encarar as outras seleções favoritas e trazer a taça.

No entanto, ele pede ao treinador que prove mais uma vez que é um grande treinador e faça com que todos joguem com um só objetivo





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