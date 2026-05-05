Rolling Stones anunciam novo álbum 'Foreign tongues' com participações de Paul McCartney e Robert Smith

Os Rolling Stones revelam o lançamento de seu 25º álbum de estúdio, 'Foreign tongues', com colaborações de Paul McCartney, Robert Smith e outros artistas. O disco, gravado em Londres, marca o retorno do baixista Darryl Jones e promete ser um marco na carreira da lendária banda.

Os Rolling Stones anunciaram oficialmente o lançamento de seu 25º álbum de estúdio, intitulado 'Foreign tongues', marcado para 10 de julho. O disco, gravado no renomado Metropolis Studios em Londres, traz de volta o baixista Darryl Jones, ausente no último trabalho da banda, 'Hackney diamonds'.

Além disso, o álbum conta com participações especiais de lendas como Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e Steve Winwood. Mick Jagger, vocalista da banda, destacou a intensidade do processo de gravação, que durou cerca de um mês, resultando em 14 faixas que prometem encantar os fãs.

A capa do álbum, criada pelo artista Nathaniel Mary Quinn, é uma homenagem à influência cultural duradoura dos Rolling Stones, apresentando uma sobreposição de partes dos rostos de Jagger, Richards e Wood. A banda já iniciou uma agenda promocional nos Estados Unidos, com aparições em programas de TV como o 'Tonight Show', de Jimmy Fallon, e a divulgação de dois singles: 'Rough and twisted' e 'In the stars', este último disponível em formato físico a partir de 15 de maio.

O álbum também inclui a participação póstuma de Charlie Watts, baterista histórico da banda, através de sessões gravadas em 2021. A expectativa é grande para o novo trabalho, que promete trazer o melhor da energia e do talento dos Rolling Stones, consolidando sua posição como uma das bandas mais influentes da história da música.

Além das colaborações de peso, o disco mantém a essência do rock clássico que definiu a carreira da banda, misturando sons modernos com a autenticidade que os fãs adoram. A turnê de lançamento está sendo planejada e deve incluir apresentações em várias cidades do mundo, reforçando o legado dos Rolling Stones como uma das maiores bandas de todos os tempos





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