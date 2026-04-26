Rollheiser critica falha de Diógenes e lamenta empate do Santos

Comentarista aponta o goleiro Diógenes como principal responsável pelo empate do Santos com o Bahia, criticando sua atuação e a falta de um goleiro confiável no elenco. Analise completa da partida e suas implicações.

O comentarista Marcelo Rollheiser não poupou críticas à atuação do goleiro Diógenes após o empate do Santos com o Bahia em um confronto que, segundo ele, poderia ter terminado em vitória para o Peixe fora de casa.

Em um vídeo divulgado em seu canal no Youtube, Rollheiser foi enfático ao apontar a falha de Diógenes no primeiro gol do Bahia como o ponto crucial que alterou o rumo da partida. Ele descreveu a defesa do goleiro como inexistente, afirmando que Diógenes simplesmente entregou o gol em uma bola considerada fraca, questionando sua atuação e a falta de um goleiro confiável no elenco do Santos.

O jornalista ressaltou que o Bahia, em um momento de dificuldade e sob vaias da torcida, se aproveitou da fragilidade do goleiro para empatar o jogo. Rollheiser também mencionou a atuação abaixo do esperado do zagueiro Veríssimo, mas reiterou que a responsabilidade principal pelo resultado negativo recai sobre Diógenes. A partida começou com o Santos dominando as ações ofensivas, com Thaciano ditando o ritmo e buscando Rony.

O time da Vila Belmiro chegou a ter oportunidades de abrir o placar, com Rony finalizando travado e, posteriormente, em um lance anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Santos conseguiu marcar o primeiro gol através de Rollheiser, convertendo uma cobrança de pênalti após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga. A penalidade foi bem executada, colocando o Santos em vantagem. O Bahia respondeu com uma finalização que acertou a trave, demonstrando sua busca pelo empate.

No final do primeiro tempo, Santiago Mingo testou a defesa do Santos, obrigando Diógenes a realizar uma defesa, com a bola ainda tocando no travessão. A insistência do Santos em atacar rendeu frutos novamente, com Rollheiser marcando o segundo gol, também de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em um cruzamento de Thaciano. A primeira etapa terminou com o Santos em vantagem, mas com a sensação de que o Bahia ainda poderia oferecer resistência.

O segundo tempo trouxe uma reviravolta na partida. O Bahia, buscando o empate, intensificou sua pressão e conseguiu reagir na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então havia tido pouca participação no jogo, marcou um golaço de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado em relação à bola. O gol de Juba reacendeu a esperança do Bahia e impulsionou a equipe a buscar o empate.

A igualdade veio em seguida, com Willian José subindo livre para cabecear após um cruzamento preciso de Erick Pulga. O empate deixou a situação do Santos ainda mais delicada nas três competições que disputa simultaneamente. A equipe demonstra dificuldades em manter o controle físico e emocional, além de apresentar fragilidade na ausência de seus principais jogadores.

A incapacidade de administrar a vantagem no placar tem sido um problema recorrente para o Santos, que não consegue converter sua superioridade em resultados positivos. A atuação do time levanta questionamentos sobre a capacidade da equipe em superar os desafios e alcançar seus objetivos nas competições em disputa. A torcida santista, frustrada com o resultado, espera uma melhora no desempenho da equipe e uma solução para os problemas que têm comprometido o sucesso do Santos





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