The article discusses the role of genetics in shaping human nature, highlighting the connection between behavior and a specific gene variant known as MAOA. It also explores the complexity of human behavior and its relationship with environmental influences.
Em 2009, Abdelmalek Bayout foi condenado a nove anos de prisão em Trieste, na Itália, por esfaquear e matar um homem que havia zombado dele na rua.
Na tentativa de reduzir a pena, seu advogado apresentou um posicionamento, uma mutação que, ao longo de décadas de pesquisa, foi associada a comportamentos agressivos. Com base nisso, a defesa argumentou que ele não poderia ser considerado totalmente responsável por seus atos. O recurso foi aceito: um ano foi retirado da pena total. Desde a década de 1990, vêm se acumulando evidências de uma possível relação entre comportamento violento e uma variante de um gene chamado monoamina oxidase A (MAOA).
Em 2004, esse gene ganhou um apelido mais atraente para a mídia: o já mencionado 'influenciam características e comportamentos'. No início, acreditava-se que os comportamentos eram determinados por poucos genes, com efeitos muito grandes. Essa ideia foi completamente substituída. Em vez disso, ao longo dos últimos 15 anos, surgiu um quadro muito mais complexo.
Até características consideradas bastante hereditárias, como a altura, se mostram agora multivariáveis, com efeitos muito pequenos. Hoje, novos métodos para estudar geneticamente em larga escala começam a ampliar essa compreensão. Ao mostrar cada vez mais como nossos genes nos tornam, e não nos tornam, as pessoas que somos, essas abordagens ajudam a compreender melhor as forçades extremamente complexas que moldam a natureza humana
Behavior Genetics Humans Nature
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sem árvores, cidades seriam duas vezes mais quentes, diz estudo globalPesquisa da The Nature Conservancy analisou 9 mil cidades e mostra que a cobertura arbórea mitiga quase metade do efeito de ilha de calor — mas se concentra onde menos faz falta
Read more »
Golpistas utilizam inteligência artificial para gerar imagens falsas de animais desaparecidos para extorquir dinheiroBandits are monitoring lost animal ads on social media, collect photos and contact details posted by the owners, using artificial intelligence tools to generate fake images of specific animals. They then contact desperate owners demanding money 'to return' the animal, claiming a lack of gasoline, reward or that they bought the animal from third parties. They also send threatening photos of weapons to extort additional money, even if they never had possession of the animal. This is a particularly cruel crime that exploits the human trait of creating emotional bonds with animals. The method involves scouring the internet for lost animal ads, capturing photos and contact information, and using AI tools to manipulate these photos to resemble the specific animal with its unique features.
Read more »
Viktor Frankl - 'Tudo pode ser tirado do homem, exceto uma coisa: a escolha do próprio caminho' -Lifelong LearningThis news article highlights a quote from Viktor Frankl, a philosopher, explaining that 'everything can be taken from a man but one thing: the last of human freedoms - to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way'.
Read more »