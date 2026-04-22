Roger Machado relata surpresa com hostilidade da torcida do São Paulo e reafirma apoio interno

O técnico Roger Machado desabafa sobre a forte rejeição da torcida são-paulina, revela respaldo da diretoria e dos jogadores, e admite não compreender a origem da pressão que sofre desde o início do seu trabalho no clube.

O treinador Roger Machado atravessa um momento de turbulência extrema no comando técnico do São Paulo , enfrentando uma onda de insatisfação por parte da torcida que, segundo suas próprias palavras, é inédita em sua carreira profissional. Mesmo após uma vitória que garantiu avanços na Copa do Brasil, o ambiente no clube permanece carregado de tensão.

Em entrevista coletiva concedida após o apito final, Roger fez um desabafo sincero sobre as vaias recebidas, revelando que a rejeição que enfrenta não parece ser baseada apenas no desempenho técnico ou nos resultados obtidos dentro das quatro linhas, mas sim em um contexto que antecede a sua própria chegada à instituição. Ele destacou que a pressão externa acaba por contaminar o desempenho dos atletas, gerando um clima de ansiedade e insegurança que, consequentemente, prejudica o fluir do jogo e a tranquilidade necessária para o desenvolvimento de um trabalho de longo prazo. Apesar do cenário hostil nas arquibancadas, o técnico enfatizou que possui o respaldo necessário para seguir à frente da equipe. Segundo o comandante, ele mantém diálogos constantes com o presidente, com o diretor Rui e com lideranças do grupo, como o atleta Rafinha, que demonstram confiança no projeto que está sendo implementado. Roger foi enfático ao afirmar que não pretende abandonar o barco, mesmo diante das adversidades. Ele mencionou, inclusive, que os jogadores se aproximaram dele ao término do confronto para manifestar apoio e solicitar que ele mantenha a firmeza na condução dos treinamentos. Para o treinador, desistir não é uma opção, pois ele enxerga o trabalho como um aprendizado constante, comparando a situação atual aos valores que deseja transmitir para suas filhas, focando na resiliência diante de julgamentos que considera desproporcionais. Roger Machado admitiu que o sentimento predominante é de tristeza e incompreensão, principalmente por não conseguir identificar a causa raiz dessa rejeição tão agressiva. Ele pontuou que, mesmo com a vitória, a equipe criou diversas oportunidades de gol que não foram convertidas, resultando em um placar que não refletiu a superioridade técnica demonstrada durante os noventa minutos. Essa frustração, somada à hostilidade constante dos torcedores, torna o ambiente de trabalho extremamente desafiador e desgastante. O treinador reconhece que o cargo é temporário e que o futuro dependerá da continuidade da confiança da diretoria, mas reforça que, enquanto estiver no comando, buscará a excelência e os resultados necessários para reverter esse quadro, ainda que admita jamais ter testemunhado uma animosidade tão latente e precoce contra um profissional do ramo em toda a sua trajetória no futebol brasileiro





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