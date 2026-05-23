Rodrigo, tricampeão mundial pela seleção, é eleito o melhor do planeta no futebol de areia

Thanger, um dos três melhores do ano, ganhou o prêmio de melhor jogador do planeta no futebol de areia, ajudando seu país a conquistar o hepta e sendo capitão. Ele dedicou o prêmio à sua família e aos companheiros e comissão técnica dos clubes e da Seleção Brasileira. Para Lelê Lopes, a conquista é um capítulo importante para o futebol de areia feminino, que luta pela primeira Copa do Mundo.

Tricampeão mundial pela seleção, Rodrigo , do Flamengo , é eleito o melhor do planeta no futebol de areia (Foto: Jose Manuel Alvarez/Beach Soccer World Wide) Thanger , em que, mesmo jogando machucado, consegui ser campeão, ajudando meu país a conquistar o hepta com dois gols na final e sendo capitão.

Foi um ano especial para ocom todo o apoio dado pela CBF, que culminou com a conquista do título mundial. Dedico esse prêmio à minha família, minha esposa, meu filho, meus pais, que torcem por mim incondicionalmente. E também aos meus companheiros e comissão técnica dos clubes e da Seleção Brasileira. Esse prêmio é para todos eles.

Esse foi o terceiro ano seguido entre os três melhores do ano e agora essa premiação aconteceu. É um momento muito emocionante que me faz relembrar tudo o que eu já passei para conseguir ter a carreira que eu tenho hoje. Agradeço ao Governo do Maranhão e à Federação Maranhense de Beach Soccer por sempre me apoiarem, aos meus companheiros e treinadores da minha equipe, o Sampaio Corrêa, e à diretoria de beach soccer da CBF por todo o trabalho.

Para a capixaba Lelê Lopes, o troféu é um capítulo importante para o futebol de areia feminino, que ainda luta pela primeira Copa do Mundo. Essa premiação é dedicada a muitas pessoas. Minha mãe, que me apoia incondicionalmente, à técnica Rose Andrade, que hoje está na Seleção Brasileira, mas em 2022, quando treinava o São Pedro, me convidou para o time quando eu pensei em parar de jogar.

Agradeço ao apoio da CBF também, que vem tratando do beach soccer feminino com muito carinho e igualdade em relação ao masculino. Aproveito o momento para reforçar que já passou da hora de termos a primeira Copa do Mundo feminina. Temos seleções, atletas de ponta e muita vontade de fazer isso acontecer





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