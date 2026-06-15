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Rodrigo e Agatha falam sobre casamento e amor

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Rodrigo e Agatha falam sobre casamento e amor
Rodrigo E AgathaCasamentoAmor
📆6/15/2026 9:54 PM
📰CNNBrasil
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O casal Rodrigo e Agatha compartilhou suas reflexões sobre casamento e amor em uma conversa com o Gshow. Eles refletiram sobre a importância da rotina e do cotidiano na sua relação e como o casamento é uma escolha diária e um respeito mútuo.

A gente já é mais que casados, já moramos juntos há cinco anos, já estamos nos mudando mais uma vez, comentou Rodrigo. Agatha concordou que encara que já estão casados, em uma conversa com o Gshow.

O ator refletiu que o casamento se dá mais por uma rotina e o cotidiano do que por outras convenções. Eu acho que o casamento é mais o dia a dia, é a escolha diária e o respeito sempre, conclui o astro de A Nobreza do Amor. Os casais mais desejáveis da internet, Rodrigo avalia: Fico muito feliz com o carinho e o amor que a gente recebe, é recíproco com o público.

Para Agatha, ela fica feliz de os fãs poderem perceber a sintonia do casal. Temos um público que nos acompanha há muito tempo. As pessoas e os fãs mais próximos sabem o quanto a gente é feliz e parceiro. Agatha e Rodrigo se conheceram em 2014, quando viveram os irmãos Juliana e Bruno na 20ª temporada de Malhação, quando desenvolveram uma forte amizade.

Em 2018, ao interpretarem o casal Ema e Ernesto em Orgulho e Paixão, foi que eles se apaixonaram de vez. Em uma conversa com Ana Maria Braga, a atriz lembrou que foi difícil aceitarem que o sentimento era muito mais que amizade no começo.

Éramos muito amigos, tanto é que, no início, quando essa relação foi mudando, No momento, Agatha está no ar, dando vida à Ingrid em Quem Ama Cuida, enquanto Rodrigo vive o guerreiro Omar em A Nobreza do Amor

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