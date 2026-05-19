O deputado Rodrigo Amorim (União Brasil) foi obrigado a reeditar e excluir da sua página na Internet a imagem de uma funcionária da PUC-Rio, após uma ação na Justiça alegando violação à sua honra, após o parlamentar filmar a manifestação e insultar os manifestantes.

" Rodrigo Amorim se envolve em confusão durante sabatina na PUC-Rio - Vídeo com intervenção de parlamentar vira polêmica", De acordo com informações diversas fontes, a Justiça do Rio está obrigando o deputado Rodrigo Amorim (União Brasil) a reeditar e excluir da sua página na Internet a imagem de uma funcionária da PUC-Rio, na Gávea, que ele ofendeu durante uma manifestação de estudantes.

O parlamentar foi hostilizado pelos manifestantes durante a sabatina na Universidade e filmou o protesto, onde criticou os manifestantes com insultos e comentários depreciativos. A decisão foi tomada após uma ação da funcionária, Flavia Vitoria Vieira da Silva, que alegou violação à sua honra, baseada na exposição da sua imagem no vídeo, associado a comentários depreciativos do parlamentar





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