Rodovia CE-025 Cede em Aquiraz Após Fortes Chuvas; Há Vítima Fatal

Um trecho da rodovia CE-025, em Aquiraz, desabou devido às intensas chuvas no Ceará, resultando em uma morte e interdição da via. A região norte do estado também enfrenta alagamentos e volumes recordes de chuva.

Um grave incidente abalou a região metropolitana de Fortaleza , Ceará , na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro. Um trecho da rodovia CE-025, no município de Aquiraz , cedeu completamente devido aos efeitos devastadores das intensas chuvas que assolam o estado.

A situação resultou na formação de uma profunda cratera na pista, engolindo veículos que passavam pelo local. As imagens que circulam nas redes sociais e na imprensa local mostram a dimensão do desastre, com carros despencando na cratera e a via completamente interditada.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará já mobilizou equipes técnicas para o local, em frente ao Condomínio Encosta das Dunas, com o objetivo de avaliar a extensão dos danos, garantir a segurança dos usuários e iniciar os trabalhos de recuperação da rodovia. A SOP informou que o trecho afetado permanecerá bloqueado e isolado até que seja possível garantir a estabilidade da via e evitar novos acidentes.

Como rotas alternativas, a SOP recomenda aos motoristas que utilizem as rodovias CE-010 e CE-040. Infelizmente, o desabamento da pista resultou em uma fatalidade. O Governo do Estado do Ceará confirmou o óbito de uma pessoa, lamentando profundamente a perda. As autoridades estão prestando assistência aos familiares da vítima e investigando as circunstâncias do acidente.

O incidente na CE-025 é apenas um reflexo dos impactos severos que as fortes chuvas têm causado em todo o estado do Ceará. Nos últimos dias, a região norte do estado foi particularmente atingida, com volumes de chuva recordes que provocaram alagamentos generalizados e transtornos para a população. Entre sexta-feira, 24 de novembro, e sábado, 25 de novembro, diversas cidades registraram precipitações superiores a 140 milímetros, causando inundações em áreas urbanas e rurais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas impressionantes de ruas transformadas em rios, casas invadidas pela água e carros atolados na lama. Em Meruoca, na Serra da Meruoca, moradores registraram imagens da água invadindo suas residências, com a água chegando a cobrir os pés das pessoas. A situação é crítica, e muitas famílias tiveram que abandonar suas casas em busca de abrigo seguro.

Outro vídeo, gravado no local conhecido como “véu da noiva”, mostra a força impressionante da água na cachoeira, impossibilitando o banho e representando um perigo para quem se aproximasse. A intensidade da chuva transformou a paisagem, e a beleza natural do local ficou comprometida pela força da natureza.

De acordo com os dados do Governo do Estado, sete dos dez maiores volumes de chuva registrados no período entre sexta-feira e sábado foram na região norte do Ceará, com destaque para os municípios de Meruoca e Sobral. A situação exige atenção redobrada das autoridades e da população, com a necessidade de monitoramento constante dos níveis dos rios e córregos, além da adoção de medidas preventivas para evitar novos desastres.

A Defesa Civil do Ceará está atuando em regime de emergência, prestando assistência às famílias afetadas e realizando o mapeamento das áreas de risco. A previsão do tempo indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias, o que aumenta a preocupação das autoridades e da população. É fundamental que as pessoas sigam as orientações da Defesa Civil, evitando áreas de risco e tomando as precauções necessárias para proteger suas vidas e seus bens.

A reconstrução das áreas afetadas e a recuperação da infraestrutura danificada serão um desafio para o governo do estado, mas é essencial que sejam realizados investimentos em obras de prevenção e mitigação de desastres para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. A solidariedade e a união de esforços são fundamentais para superar este momento difícil e reconstruir o Ceará





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