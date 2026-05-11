Rodolfo Nogueira e Eliete Feitosa protagonizam embate durante Festa das Nações

O deputado federal e vice-líder do PL na Câmara, Rodolfo Nogueira (MS), protagonizou um embate com a vereadora petista Eliete Feitosa, de Novo Mundo (MS), durante a Festa das Nações na tarde deste domingo, 10. No palco da feira agropecuária, eles discutiram depois que o parlamentar federal mencionou, em tom elogioso, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nogueira continuou o discurso, puxando um 'fora Lula' e, quando ele terminou, foi chamado de 'maluca' por alguém no evento. Feitosa não se manifestou publicamente sobre o vídeo, mas o espaço segue aberto para manifestação.

O deputado federal e vice-líder do PL na Câmara, Rodolfo Nogueira (MS), protagonizou um embate com a vereadora petista Eliete Feitosa , de Novo Mundo (MS), durante a Festa das Nações na tarde deste domingo, 10.

No palco da feira agropecuária, eles discutiram depois que o parlamentar federal mencionou, em tom elogioso, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.

'Tentaram prender o melhor presidente que esse Brasil que já teve. Calaram a boca do presidente Jair Bolsonaro, tentaram tirar ele do pleito', disse Nogueira. Nesse momento, Feitosa vai até ele e lhe diz algo, que não chega a ser captado pelo microfone do evento. Ele continua: 'Mas em outubro é Flávio'.

Nesse instante, a vereadora derruba o chapéu dele.

'Flávio Bolsonaro presidente do Brasil', complementa o deputado. Depois disso, outros homens que estão sobre o palco seguram a vereadora enquanto ela reclama da fala de Nogueira. Nas imagens, ela aparece bastante exaltada discutindo com dois homens, que a seguram. O deputado continua o discurso, puxando um 'fora Lula' e, quando ele termina, é possível ouvir na gravação do evento que alguém chama a vereadora de 'maluca'.

A reportagem entrou em contato com Feitosa, mas não obteve retorno até o momento. Ela não se manifestou publicamente sobre o vídeo. O espaço segue aberto para manifestação. Ela é vide-presidente da Câmara e está no seu segundo mandato como vereadora.

Nas redes, ela se apresenta como 'Neguinha do PT'. Já Nogueira divulgou o vídeo do embate nas suas redes sociais, dizendo que foi agredido pela vereadora.

'Ser odiado por idiotas é o preço que pagamos por ser honestos', disse em seu perfil no Instagram. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso para cumprimento da pena de 27 anos e três meses a que foi condenado no caso do golpe de estado. Ele está em regime domiciliar, na sua casa, em um condomínio fechado, em Brasília.

Ele pode ser beneficiado pelo PL da Dosimetria e ter uma pena mais branda, mas a discussão agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF)





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