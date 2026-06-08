A venda geral do Rock in Rio começa nesta segunda-feira (8) às 19h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Os ingressos comuns custam R$ 870 a inteira, com desconto de 15% para clientes Itaú.

O Rock in Rio abre venda para público em geral nesta segunda-feira (8). A venda geral começa às 19h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster . A organização recomenda realizar o cadastro antecipado para agilizar a compra.

Os ingressos comuns custam R$ 870 a inteira, com desconto de 15% para clientes Itaú. Há também a opção do espaço Comfort Zone por R$ 1.950. Cada comprador pode adquirir até quatro ingressos por dia de festival. Para o benefício da meia-entrada, é obrigatório apresentar os documentos comprobatórios exigidos por lei.

O Rock in Rio é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

O festival reunirá, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, grandes nomes da música nacional e internacional - entre os quais Elton John, Foo Fighters, Demi Lovato, Gilberto Gil, Maroon 5 e Avenged Sevenfold, entre outros - na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A primeira Cidade do Rock foi sediada onde hoje é a Vila Olímpica, em Jacarépaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O local recebeu o evento durante a primeira edição, em 1985. Cerca de 150 mil pessoas se espalharam pelo descampado em Jacarepaguá, na Zona Oeste, a cada dia de Rock in Rio I, em 1985. Já na segunda edição, em 1991, o Rock in Rio sediou a Cidade do Rock dentro do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No show da banda A-ha, em 1991, o Rock in Rio recebeu cerca de 198 mil pessoas em um único dia no Maracanã. No total, ao longo dos nove dias de programação, o evento somou cerca de 700 mil pessoas. No Rock in Rio III, realizado em 2001, o evento voltou a acontecer em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na terceira edição do Rock in Rio, em 2001, a Cidade do Rock recebeu cerca de 176 mil pessoas por dia na Cidade do Rock. No Rock in Rio IV, realizado em 2011, a Cidade do Rock passou a se localizar no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cerca de 100 mil pessoas estiveram presentes por dia no Rock in Rio IV, em 2011, o retorno do festival.

No Rock in Rio V, realizado em 2013, o festival continuou a acontecer no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cerca de 85 mil pessoas foram recebidas por dia no Rock in Rio V, em 2013, ainda no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No Rock in Rio VI, realizado em 2015, o evento continuou acontecendo no agora chamado Parque dos Atletas, localizado na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cerca de 85 mil pessoas compareceram ao Rock in Rio VI, em 2015, ainda realizado no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. No Rock in Rio VII, realizado em 2017, o festival passou a ser realizado em outro local da Barra da Tijuca





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