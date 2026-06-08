A venda geral do Rock in Rio 2026 começa às 19h na plataforma Ticketmaster. A organização recomenda realizar o cadastro prévio no site para agilizar a compra dos ingressos.

A venda geral do Rock in Rio 2026 começa às 19h na plataforma Ticketmaster . A organização recomenda realizar o cadastro prévio no site para agilizar a compra dos ingressos.

Os ingressos custam R$ 870 a inteira e R$ 435 a meia-entrada. Clientes Itaú têm desconto de 15% em cartões elegíveis. O festival deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Rio de Janeiro. O evento de 2026 trará atrações como Foo Fighters e Elton John.

O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. O festival será realizado entre os dias 4 a 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio. Foo Fighters, Calvin Harris, Elton John, Maroon 5 e Zara Larsson são as atrações do Rock in Rio 2026.

O evento é considerado um dos mais lucrativos do Brasil, movimentando R$ 3,36 bilhões na economia do Rio de Janeiro. O Rock in Rio 2026 é uma edição histórica do festival, com atrações internacionais e nacionais. O evento é uma oportunidade para os fãs de música se reunirem e aproveitar a música alta, clima de balada e confraternização pós-treino. O festival é uma iniciativa do GLOBO, que oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores.

O Irineu é uma ferramenta que ajuda a produção de conteúdo a ser supervisionada por jornalistas. O Rock in Rio 2026 é um evento que movimenta a economia do Rio de Janeiro e traz atrações internacionais e nacionais. O festival é uma oportunidade para os fãs de música se reunirem e aproveitar a música alta, clima de balada e confraternização pós-treino. O evento é uma iniciativa do GLOBO, que oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores.

O Irineu é uma ferramenta que ajuda a produção de conteúdo a ser supervisionada por jornalistas. O Rock in Rio 2026 é um evento que movimenta a economia do Rio de Janeiro e traz atrações internacionais e nacionais. O festival é uma oportunidade para os fãs de música se reunirem e aproveitar a música alta, clima de balada e confraternização pós-treino





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