Rock in Rio 2026: faltam 100 dias para o festival com Elton John, Twenty One Pilots e mais

O Rock in Rio 2026 está a 100 dias de distância e terá um line-up poderoso com Elton John, Twenty One Pilots, Zara Larsson, Maroon 5, J. Balvin e muitos outros. O festival acontecerá de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock.

O Rock in Rio 2026 está se aproximando rapidamente, faltando exatamente 100 dias para o início do evento, que promete ser um dos maiores da história.

Com um line-up repleto de artistas nacionais e internacionais, a edição deste ano contará com apresentações memoráveis de grandes nomes da música. Entre os destaques, o astro britânico Elton John fará uma apresentação única e exclusiva no dia 7 de setembro, abrindo uma exceção em sua aposentadoria para se apresentar na Cidade do Rock.

O veterano, que já passou por várias cidades do Brasil com sua última turnê 'Tempo Rei', promete emocionar o público com clássicos como 'Rocket Man', de 1972, que certamente fará parte da setlist. A expectativa é que essa seja uma das noites mais especiais do festival. Outro grande nome confirmado é a banda Twenty One Pilots, que se apresentará no dia 13 de setembro.

O grupo, que já é queridinho dos brasileiros, promete uma apresentação inesquecível no Palco Mundo, misturando rock, EDM e hip-hop em hits como 'Stressed Out'. No mesmo dia, a cantora sueca Zara Larsson também subirá ao palco, trazendo sucessos antigos e recentes, como 'Lush Life' e 'Midnight Sun'. A loira, que já participou da edição de 2022, está em alta desde 2025, com streamings em alta e paradas de sucesso.

Além dela, a banda Maroon 5 não poderia ficar de fora, retornando à Cidade do Rock no dia 12 de setembro após duas apresentações em 2018. Adam Levine e companhia devem cantar hits como 'Moves Like Jagger' e outras canções marcantes de sua carreira. Para completar o line-up, o astro latino J. Balvin, amigo de Anitta, fará a festa no dia 12 de setembro, com hits como 'Mi Gente' e 'Loco Contigo'.

A banda britânica Mumford & Sons, conhecida por seu folk animado, também se apresenta no mesmo dia, prometendo hits como 'Little Lion Man'. No cenário nacional, DJs como Dennis e DJ RD trarão o funk para a Cidade do Rock. Dennis, responsável por hits como 'Tá Ok', que atingiu o topo do Spotify Brasil, tocará no dia 12, enquanto DJ RD animará a plateia com 'Sequência Feiticeira' e outras parcerias.

O Rock in Rio 2026 acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e as vendas gerais de ingressos abrirão em 8 de junho às 19h pelo site da Ticketmaster. Prepare-se para uma experiência musical inesquecível





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